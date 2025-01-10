美國青年武術交流團八閩之行圓滿成功 「讀懂中國 相約福建」譜寫兩國青年友好新篇章

_cuva （本報記者俄廣才報導）以世界武術錦標賽太極拳前冠軍、 美國武術中心教練高佳敏為領隊、 波特蘭中國聯誼會前主席林忠為團長的「美國青年武術交流團」 一行， 於2024年12月27日至2025年1月3日對中國福建進行了 為期一週的友好訪問。

交流團的13名美國青年武術愛好者， 分別來自加州大學伯克利分校、歐文分校， 以及紐約大學等多所院校，其中包括世界太極拳錦標賽、 世界傳統武術錦標賽、 泛美武術錦標賽以及全美武術錦標賽冠軍得主。

本次美中武術文化交流活動，旨在促進兩地青年之間的交流、 深化友好關係、充實合作內涵，為推動美中關係健康、 穩定發展作出積極努力。

交流團在福州訪問期間，走訪了鼓嶺老街、萬國公益社、 柳杉王公園，親身感受鼓嶺百年中外交融的歷史風貌， 與福建武術運動管理中心進行交流， 了解中國武術運動的專業訓練和職業化培訓。

福建省人大常委會原副主任、 福建省國際文化經濟交流中心理事長陳樺，福建省體育局党组书记， 局長叶得盛，福建省体育局原局长徐正国， 福建省外辦副主任陳國全， 福建省國際文化經濟交流中心秘書長黄晓敏等官員親切會見了交流團 一行。

在武夷山，交流團成員參觀朱熹園、登天遊峰， 了解世界文化自然遺產；體驗九曲溪竹筏漂流， 在碧水丹山間感受人與自然和諧共生的美好；行走山谷坑澗， 參訪武夷巖茶核心產區，了解大紅袍的故事， 感受茶文化的博大精深。

在廈門，深入曾厝垵文創村，感受漁村蛻變歷程；走進集美大學， 參觀校園風貌，了解高校如何推動武術文化的傳承和發展。

在泉州，走進梧林傳統村落，了解華人故里的歷史故事， 感受閩南華僑的濃濃鄉情。

訪問期間，交流團成員先後在集美大學體育學院、泉州少林寺、 石獅武術協會、福建省武術運動管理中心等地， 與武僧及學院師生等在友好的氛圍中切磋技藝、以武會友， 共同探討武術精髓。

在石獅武術協會訪問時， 領隊高佳敏還親自帶領中外學員們演示二十四式太極拳， 交流團成員的武術表演也獲得了福建武術界人士的高度讚賞。

交流團在訪問泉州少林寺時， 武僧們展示了氣勢磅礴的少林拳法贏得了陣陣喝彩， 而美國青年則展示了自己的武術成果， 雙方親切交流的現場氣氛熱烈而融洽。

方丈釋常定表示，少林寺肩負弘揚華夏文明之責， 我們將誠邀全球青少年走進泉州少林，感受武韻禪意， 搭建中外文化橋梁。

「武術是中外文化紐帶，我們將整合資源，促成中外師徒結對， 為中華武術更好走向國際化架橋鋪路。」交流團領隊高佳敏說。

此次武術交流活動為兩地青年提供了一個相互切磋的平台， 使美國青年親身體驗了中華武術的博大精深， 加深了美國武術愛好者對中華武術文化的認知， 進一步推動美中兩國民間友好交流， 加深兩國人民特別是青年一代之間的理解與友誼。

美國青年武術交流團領隊高佳敏、團長林忠在接受採訪時表示， 美國青年武術文化交流活動旨在通過武術這一文化載體， 體現中美兩國民間友好交往的歷史， 展示中華優秀傳統文化的傳承與發展， 促進中美兩國青年間的相互了解。

美國交流團的青年武者們通過八閩之行， 感受到了中華武術文化的源遠流長與博大精深， 以他們的親身體驗續寫了百年「鼓嶺情緣」 中以武術文化交流為主題的新世代的新篇章。

「讀懂中國 相約福建 – 美國青年武術文化交流八閩行」活動， 由福建省國際文化經濟交流中心、美國波特蘭中國聯誼會聯合主辦； 廈門集美大學、福建省武術協會、福建省武術運動管理中心、 泉州少林寺，以及美國俄勒岡州福建工商會聯合協辦。

據了解，美國青年武術交流團八閩之行， 是鼓嶺獲得中國對外友好協會於2024年12月26日授予「 中美青少年交流營地」後，所接待的首個美國青年友好交流團。（ 圖片由美國青年武術交流團提供）