美國農作物大幅減産 食品蔬菜或更貴 對玉米、番茄等美國農作物來說，這是糟糕的一年

（綜合報導）美國農業局聯合會表示，乾旱和極端天氣對許多穀物、水果和蔬菜産量造成嚴重影響。與去年同期相比，産量可能較去年減産逾三分之一。

據收集商品市場數據的荷蘭合作銀行分析師稱，美國玉米産量有望創下2012年乾旱以來的最低水平。硬紅冬小麥産量或將創下1963年以來最低點。

根據美國農業部的數據，在得州，因爲收成過低，棉農已經放棄了近70%的作物。一個行業組織稱，加州的稻米收成是正常年份的一半。

由于氣候變化導致美國重要農業區的天氣狀況發生了明顯改變，農作物低産情況或將持續超過一年，這會導致其價格上漲，並且在短期内難以改觀。

美國農業部氣象學家裏皮說，在過去的101周内，美國40%的地區都受到乾旱侵擾。而隨着時間推移，這40%的地區的確切位置發生了變化，這意味着在不同時期，不同地區的農業用地都受到了影響。

裏皮說，今年受乾旱影響最嚴重的地區爲中部和南部大平原，而産量受到最明顯沖擊的兩大作物是高粱（主要用于動物飼料）和棉花。

在加州，農民正在做出艱難選擇，放棄草莓、番茄、生菜和甜瓜的産量，將珍貴的水資源都留給杏仁、葡萄和橄榄等投資多年且收益更高的作物。

國家乾旱緩解中心的氣候學家裏甘蒂說，即使最近下雨，美國西部的許多地區仍在面臨長期乾旱，“我們看到加州中央山谷、内華達州部分地區、俄勒岡州中部和南部、俄克拉荷馬州南部和得州普遍異常乾旱。”

美國農業部最近估計，今年的番茄産量將達到1050萬噸，比正常季節少 100萬噸以上，這將反映在明年的比薩餅、意大利面醬和番茄醬的價格上。

荷蘭合作銀行分析師表示，土豆收獲面積預計將比去年下降4%（去年收成是十年來的最低點）。今年迄今胡蘿蔔産量下降了45%，甜玉米産量下降了20%，紅薯産量下降了13%，芹菜産量下降了11%，。

美國今年的大豆總産量或將達到43億蒲式耳，雖低于美國農業部所預計的45.3億蒲式耳，但略高于去年水平。

壞消息延伸到牛身上。天氣炎熱導緻天然飼料供給不足，這迫使牧場主在引進高價幹草的同時，也選擇將牲畜提前出售，而不是像以往一樣作爲種畜。北美肉類協會發言人莎拉·利特爾表示，這或許會導致牛肉價格在近期出現下降，但是也預示着明年供給将更加緊張。

農業局最近的一項調查發現，牛群下降幅度最大的是得州（據報道下降了50%），其次是新墨西哥州（下降43%）和俄勒岡州（下降41%）。