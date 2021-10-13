美國解封下月打完疫苗可陸進美國

（綜合報導）美國政府宣布終止疫情期間長達19個月的陸地邊境封鎖措施，從11月起，

取消已接種疫苗旅客經加拿大和墨西哥陸地邊界入境的限制，重新打開美國的大門。

有關官員表示，那些希望在美國探望家人、朋友或購物的人，只要能提供疫苗接種證明就被允許在下個月入境。

美國與加拿大及墨西哥之間的車輛、鐵路及渡輪旅行，從疫情爆發初期開始受到廣大限制，只准許貿易等必要通行。根據周三宣布的新規定，將從11月初開始，准許完整接種疫苗的外國人，基於任何理由入境美國，與不久前放寬的航空旅行相似。在1月中旬之前，任何入境美國的旅客，包括必要目的在內（如貨車司機）都必須完整接種疫苗。

墨西哥及加拿大已經對美國施壓多月，希望放寬讓家庭分隔兩地、妨礙觀光業發展的旅行限制。美國已經在上月宣布終止國家基礎的航空旅行限制，改為要求外國人在搭機前，必須完整接種疫苗。

政府官員表示，這2項新政策會在11月初生效，但並未透露具體日期。

根據新規定，利用車輛、鐵路及渡輪入境美國的旅客，美國海關與邊境保護局官員會詢問疫苗接種狀況，作為入境美國的標準程序。海關官員會自行判斷，旅客出示的疫苗接種證明，是否需要後續驗證程序。

與航空旅行不同，利用陸路或海路進入美國的旅客，不必出示登機前病毒篩檢陰性證明，只需要完整接種疫苗。

取消爲期19個月的陸地邊界禁令不僅將使美國與其鄰國重新連接，而且是向世界各地接種疫苗的旅行者開放美國邊界的最後步驟之一。美國也明確表示，所有選擇不接種疫苗的外國人將面臨進入美國的嚴格限制狀態。

未接種疫苗的旅客將繼續被禁止穿越與墨西哥或加拿大的邊界。