美國男性少活2年多！新冠致全球人口壽命縮短

（綜合報導）英國牛津大學日前公布研究顯示，受到新冠疫情衝擊，2020年人類預期壽命減幅創下二次世界大戰以來之最，美國男性預期壽命大減超過2歲。

研究分析涵蓋歐洲、美國和智利等29個國家中，22個國家的預期壽命比2019年減少逾6個月。整體而言，29國中有27國的預期壽命縮短。

牛津大學指出，各國預期壽命縮減，可能多與官方通報新冠病故人數有關。《路透社》統計顯示，迄今已有近500萬人死於新型冠狀病毒疾病。

研究共同執筆人卡夏普說：「我們的研究結果凸顯了新冠直接引發巨大影響這項事實，對許多國家造成的衝擊有多具毀滅性。」

在多數國家中，男性預期壽命減幅比女性要大，減幅最多的是美國男性，預期壽命比2019年少了2.2歲。

整體而言，15個國家的男性預期壽命減少超過1歲，11個國家的女性有此現象，抹滅了過去5.6年在死亡率方面取得的進步。

在美國，死亡率增加主要發生在勞動年齡和60歲以下族群；在歐洲，死亡率上升最顯著的則是60歲以上者。

卡夏普呼籲包括中低收入在內的更多國家，提供死亡率數據供進一步研究。這份研究刊登在「國際流行病學期刊」（International Journal of Epidemiology）。