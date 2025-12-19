美國武術中心學員閃耀峨眉山世錦賽 兩新星將出征美國國家武術隊選拔賽

（本報記者俄廣才報導）於日前在四川峨眉山圓滿落幕的第九屆世界傳統武術錦標賽上，來自美國武術中心的16名選手表現卓越，共斬獲9金、5銀、14銅的佳績。他們的金牌數占美國隊總金牌數（45枚）的五分之一，成為本屆賽事中一支備受矚目的年輕力量。

其中，學員 Kaden Wong、Frank Li 各獲2枚金牌，Marshall Brayton 同樣奪得2金，Emma Huang、Samantha Lu、Ellie Sun 分別收獲1枚金牌。這群年輕武者以紮實的功底與沈穩的發揮，展現了美國武術中心在武術人才培養方面的深厚積澱。

大賽期間，應國際武聯邀請，美國武術中心總教練、太極拳名家高佳敏，與武術明星李連傑等五位專家共同為來自全球的教練員與運動員舉辦了專題講座。中心部分獲獎學員也受邀參加了李連傑的小型見面會，與武術前輩進行了面對面的交流與學習。

為備戰2026年世界青少年武術錦標賽及隨後的2026達喀爾青奧會武術比賽，美國武術中心已推選16歲的Marshall Brayton與17歲的Emma Huang，於本週三出征在馬里蘭州舉行的美國國家武術隊資格選拔賽。兩位屢獲殊榮、經驗豐富的年輕武者若成功入選，將代表美國參加明年三月在中國天津舉行的世青賽。

值得一提的是，「2026達喀爾青奧會武術比賽」的參賽資格將直接源自世青賽的表現：來自170多個國家的數千名選手中，最終只有48名頂尖武者能脫穎而出，獲得青奧會武術比賽四個項目（男女長拳全能、男女太極拳全能）的入場券。這也將是武術首次作為正式比賽項目亮相奧林匹克系列運動會，具有里程碑式的意義。

Emma Huang 自3歲起隨高佳敏教練習武，至今已獲得包括世界傳統武術錦標賽、泛美武術錦標賽、全美武術錦標賽等賽事在內的22枚金牌。她習練過傳統套路、南拳及太極拳，動作領悟力強，善於展現武術意識。此次參賽是她首次挑戰競技太極拳，經過一年多的刻苦訓練，已成功在套路中加入高難度空中跳躍動作，實現從傳統到競技的跨越與飛躍。

Marshall Brayton 7歲進入中心訓練，同為高佳敏教練的得意弟子。他曾榮獲世界傳統武術錦標賽、泛美武術錦標賽、全美錦標賽等大賽金牌，累計金牌數已達36枚。Marshall 彈跳力與爆發力突出，套路演練精氣神飽滿，技術紮實、心理素質穩定，臨場表現優異，是一名典型的比賽型選手。

武術源於中國，屬於世界。本屆錦標賽上，美國武術中心學員的出色表現，正是中華武術在全球傳承與發展的生動寫照。年輕武者們跨越地域與文化，在招式中傳遞力與美，在競技中錘煉身心意志。

我們期待 Marshall Brayton 與 Emma Huang 在接下來的選拔中再創佳績，也祝願所有武術追夢人，在傳統與現代的交匯處，持續綻放出絢麗多彩的武術之光。（圖片由美國武術中心提供）

圖片說明：

1201— 功夫巨星李連傑與美國武術中心金牌獲得者Emma Huang合影留念

1202— 功夫巨星李連傑與美國武術中心金牌獲得者Marshall Brayton合影留念

1203— 主教練高佳敏（後排中）與中心的16位參賽選手合影留念

1204— 頒獎典禮上，獲獎選手們登台亮相