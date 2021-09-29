美國正陷「紙荒」！咖啡店也沒紙杯用

（綜合報導）新冠疫情對各行業供應鏈造成不同程度打擊，美國除了大鬧晶片荒之外，目前也傳出各地開始出現「紙荒」，今年夏天，紙張的平均價格上漲了16%，不僅傳出有商家的商品目錄無法印刷、咖啡店沒有紙杯可用，就連大型連鎖超巿Costco都要限購廁紙，嚴重影響民眾日常生活，並確定會在今年的消費旺季來臨之前，衝擊美國零售商。

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，由於疫情影響，美國在2021年的紙板與紙張的進口量下降了9.7%，北美各地紙張產能大幅下降，但電商市場卻因為疫情而蓬勃發展，全美各地包裝紙盒與包裝材料的需求大幅上升。自去年初以來，北美超過250萬噸的印刷和書寫用紙產能（接近2019年水準的1/5）已經停產。

有印刷商指已『沒紙用了』，這導致客戶因此已錯過秋季的廣告宣傳。業內人士估計，在今年消費旺季，1億份商品目錄將無法印刷，也無法及時送達美國家庭，這將令印刷行業陷入恐慌。

業內人士指出，一般情況印刷商會可從國外尋找供應，但飛漲的物流成本和其他市場蓬勃發展的包裝需求限制這個選項。

零售商在商品目錄上的困境，只不過是疫情引發對該行業的最新衝擊，生活用紙（衛生紙和紙巾）在一些地方也再次出現供應短缺，一些連鎖賣場恢復限購以打擊囤積行為，包括Costco。

此外，「紙荒」還影響其他紙製品，一家咖啡店表示，他們的紙杯供應短缺，書商則警告，由於紙張短缺，他們可能會在印刷出版書籍方面遇到困難。

另一方面，由於工廠產能和勞動力緊張，北美造紙危機還推升紙價，總部位於倫敦的包裝製造商DS Smith Plc在歐洲經營9家造紙廠，在北美經營2家造紙廠。在本月稍早時的業績會議上，該公司稱紙價

大幅上漲，因為市場太緊張了，並預計這種緊縮將持續到2023年。