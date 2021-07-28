美國易容大盜橫行賭場　洗劫300多名賭徒





（綜合報導）雖然有關當局或是媒體都經常提醒民眾要好好保護個人資料，因為洩露個人資訊除了會被騷擾和詐騙電話找上門之外，並很多時會給人們帶來金錢上的損失；但仍然還有很多人對自己的資訊安全不以為意。

以下是一宗發生在賭場內的騙案，2020年3月，在堪薩斯州一家賭場就引起了警方的注意。警方發現，有一位拄著助行器，戴著帽子和眼鏡的老人，在幾分鐘內，分別從賭場的提款機提取了2萬美元的現金。賭場保安在接到通知之後，立刻前去跟老爺子交涉，但老人支支吾吾並沒有說什麼，轉身就進了洗手間。

過了一會，保安意識到情況不對，立即沖進洗手間，這時候保安才發現，這裏根本沒有什麼老人，只剩下一地的衣服、助聽器、11,000美元現金，還有兩張照片一模一樣的駕照。

看到這種情況，保安立刻調取了監控，找到並逮捕了剛才從廁所裏走出來的中年男子，並在這人的車上發現藏有100美元假鈔，一副口罩，一本教人“如何逃脫警方追捕”的書籍，

另外還有好幾張假面頭套，和83張駕照……

並在警方更深入的調查後，還在車裏發現了一個U盤，內存有製造假幣的教程及1000多個人的姓名，還有他們的詳細背景。

這個“千面大盜”是誰呢？這人名叫約翰·克裏斯托弗·科萊蒂(John Christopher Colletti)，今年56歲。

警方發現，這也不是他第一次作案了，早在2019年5月，底特律一家賭場就曾經被他“光顧”過。跟這次作案過程類似，當時他同樣帶著易容頭套，穿著夾克，戴著帽子，在半小時內分15次取了30,000多美元，一晚上總共取了98,840美元。取完錢之後，他開車跑到另一家餐廳的衛生間裏，花了10分鐘，換了早就準備好的一套衣服，然後又換了一張臉離開。當時警方並沒有找到這個人，直到約翰落網之後，警方才通過攝像頭比較，把兩次案件聯繫起來。

究竟約翰是怎麼取的錢，取的又是誰的錢呢？

其實這個作案手法非常簡單，就是盜取了別人的身份資訊而已。

先給大家介紹一下背景，

在美國很多賭場裏，顧客在使用ATM取現金的時候都會被收取很高的服務費（有的賭場甚至會高到10%），所以很多顧客都喜歡到Global Payments Gaming Services服務亭取錢。這是一家公司提供的服務，每個註冊用戶都有一定的額度，用戶可以通過姓名、駕照號和社會安全號碼的最後四位數字在專門設置的提款機裏提款，手續費更低，額度也較高。然後公司會在第二天從用戶的銀行帳戶裏把錢劃走。

約翰就是利用這個服務的安全漏洞，完成了這兩次案件。

他通過某些管道，購買了300多個註冊用戶的資訊，然後在作案時將自己改頭換面，來到提款機前，插入做好的假駕照（駕照照片都被換成了他戴著頭套的樣子），然後輸入買來買來的社安號最後四位數字，然後取款。

整個作案過程其實很簡單，但就是因為作案時間太快，而且約翰易容技術高超，所以兩年來一直都沒被人發現過。要不是堪薩斯州賭場比較警覺，可能再晚約五分鐘，就又被約翰逃之夭夭了……

在被捕之後，約翰說自己只在2007年之前有過一次犯罪記錄，背景相對乾淨，所以希望只坐24個月的牢，而他的親戚也相信他是個好人，向法官和陪審團求情。

但檢察官卻表示，約翰這是精心策劃了一個好萊塢式的犯罪，而且約翰過去20年都沒上過班，他根本沒法解釋是如何養活自己的，這個所謂的“清白犯罪史”也同樣值得懷疑。

在綜合了雙方的證詞之後，法官最終判約翰有期徒刑4年，並勒令償還所有盜竊金額，125,740美元。