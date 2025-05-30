美國將停止製造一分錢硬幣

（本報綜述）川普政府日前確認，美國財政部已下最後一筆一分錢硬幣（penny）原料訂單，待現有庫存用盡後，將正式停止生產一分錢。財政部官員透露，隨著製造成本飆升，此舉預計每年可為聯邦政府節省約5,600萬美元的原材料支出。

川普總統早在2月於社群平台上發文指出：「我們長期以來一直在鑄造每枚成本超過兩美分的一分錢硬幣，這實在太浪費了！」他強調已指示財政部長終止新幣生產。

目前全美約有1,140億枚一分錢硬幣流通，總價值達11.4億美元，但財政部指出其實用性遠低於流通量。雖然一分錢是美國鑄幣局自1792年成立以來最早發行的硬幣之一，且去年仍佔新鑄硬幣總量的一半以上，但其生產成本卻持續上升，目前每枚成本接近4美分。

支持取消一分錢的倡議者指出，該幣面值低、流通效率差、製造浪費資源；反對者則認為其對慈善捐款等場合仍具用途，且相比一枚成本高達14美分的五分錢硬幣，還算「划算」。

儘管川普已下行政命令，真正取消一分錢仍需國會立法認可。歷年來國會多次嘗試取消該幣種均未成功，但今年已有兩項跨黨派提案提出，包括由猶他州共和黨籍聯邦參議員李麥克與俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員傑夫‧莫克利共同提出的《Make Sense Not Cents法案》，以及由多位參眾議員提出的《Common Cents法案》。

波士頓大學市場與公共政策教授札戈斯基表示，他支持取消一分錢，但國會立法時須加入「價格四捨五入」的明確條款，以避免商家繼續使用低面額硬幣並轉而增加五分錢需求，進一步增加成本。