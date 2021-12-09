美國國稅局專欄 年終捐贈提醒：向慈善機構捐贈600美元以內亦可獲稅收減免

（美國國稅局供稿）又到年終了，不少納稅人都會選擇在年終前向慈善機構捐贈，趕及在報稅時獲得稅收減免。美國國稅局提醒納稅人，今年有一項特殊稅收規定，允許更多民眾在2021年聯邦所得稅申報表中輕鬆扣除對符合條件的慈善機構的捐款。

通常，選擇標準扣除的人不能

慈善捐款申請稅收減免。但是，一項臨時的法允許他們在2021年聯邦所得稅申報表中，對向符合條件的慈善機構提供的現金捐款進行有限扣除。近90%採用標準扣除額的納稅人，均可能符合資格。

根據這項規定，個人報稅人（包括單獨報稅的已婚人士），可以就2021年向符合條件的慈善機構提供的現金捐款申請最多300美元的扣除額。對於提交聯合申報表的已婚個人，最高扣除額可到600美元。

此臨時稅收優惠被納入2020年3月頒佈的《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARES)中，最初僅適用於2020納稅年度。於去年12月頒佈的《2020年納稅人確定性和受災稅收寬減法案》，將此稅收優惠延長至2021年底。

給與大多數慈善機構的現金捐款符合條件。但對支持組織或建立或維持捐助者建議基金的捐款則不然。從前幾年結轉的捐款不符合條件，對大多數私人基金會的捐款和對慈善剩餘信託的大多數現金捐款也不符合條件。

一般而言，捐贈人建議基金是由慈善機構運營的基金或帳戶，捐贈人可以對其捐贈、在基金中持有的金額如何分配或投資提供建議。支持組織是通過支持其他豁免組織（通常是其他公共慈善機構）來實現其豁免目的的慈善機構。

現金捐款包括通過支票、信用卡或借記卡進行的捐款，以及個人為符合條件的慈善機構提供志願服務而未報銷的自付費用。現金捐款不包括志願服務、證券、家居用品或其他財產的價值。

纳税人如果要求申請慈善捐款扣除，則需要作好記錄。通常，這包括在提交申報表之前獲得慈善機構的確認信，並保留支付現金的已付支票或信用卡收據。

另外，網絡犯罪案件正在上升，並因新冠疫情而加劇，網絡犯罪包括對慈善機構及其支持者和受益人的攻擊。據估計，慈善組織平均每年將因欺詐而損失5%的收入。

除了針對慈善機構的網絡犯罪之外，犯罪分子創建虛假慈善機構也是一個問題。虛假慈善機構再次成為美國國稅局「2021年骯髒十二條騙術」的其中一個，納稅人可以使用國稅局官網IRS.gov上免稅組織搜索工具找到合法且合格的慈善機構。