美國又一高傳染性病毒感染激增，症狀多為嘔吐腹瀉

（綜合報導）美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，美國各地有一種病毒病例正在攀升，特別是在中西部，病例已經超過了2022年的水平。

據報導，疾控中心表示，諾如病毒（ ）是一種傳染性很強的病毒，會導致嘔吐和腹瀉，所有年齡段的人都有可能感染。民眾往往因通過與感染者密切接觸、接觸帶有病毒的物體表面，以及食用受污染的食物或飲料傳播。感染者可以釋放數十億個病毒顆粒，而僅僅幾個顆粒就能使人生病。

機構還指出，諾如病毒是美國食源性疾病的主要原因，“在出現新病毒株的年份，諾如病毒疾病的發病率可能會增加50%。”

在美國，諾如病毒平均每年導致大約900人死亡，另有10.9萬人住院，報告患病1900萬至2100萬人。

報導稱，根據疾控中心的數據，美國的諾如病毒感染人數正在上升，這種傳染性疾病感染率在1月份達到16%的峰值。衛生保健機構的數據顯示，感染人數的上升遍及美國，感染率達到去年春天以來從未見過的水平。

據悉，大多數諾如病毒感染發生在11月至4月之間，但自1月中旬以來，中西部地區的病例急劇增加。疾控中心的最新數據顯示，諾如病毒三周平均陽性檢測率已從1月14日的11.5%攀升至2月4日的19.5%。在去年同期，該指標為10.2%。

疾控中心發言人格魯西奇表示，儘管感染數字在上升，但還並未超出預期範圍。格魯西奇指出，“新冠大流行期間實施的預防措施”可能導致去年的感染數字下降。

以下是關於該病毒的信息：

感染諾如病毒有什麼症狀？

感染者通常在接觸病毒後24至48小時內出現症狀，症狀包括：噁心、嘔吐、腹瀉、腹部疼痛、身體疼痛、頭疼、疲勞、低燒。症狀通常持續24小時至60小時，並自行消退。

諾如病毒如何傳播的?

衛生部指出，只有人類才能傳播諾如病毒，這些病毒不會在體外繁殖。人類可能因不洗手，食用未處理食物、被污染的飲用水、貝類，甚至可能通過接觸“被糞便污染”的物體感染。美國疾病控制與預防中心也稱，新感染者可能會因不小心將已感染者的糞便或嘔吐物的微小顆粒吸入口腔而感染諾如病毒。

諾如病毒什麼時候最具傳染性？

疾控中心稱，感染諾如病毒的人在出現症狀時，尤其是嘔吐症狀，以及在康復後的最初幾天內傳染性最強。但是，世衛組織指出，一些研究表明，在症狀消退後，人們仍然可以傳播病毒兩週或更長時間。

諾如病毒有治療方法嗎？

目前還沒有針對諾如病毒感染者的具體治療方法或藥物，但專家表示，那些出現嘔吐或腹瀉的人應該多喝水，以防止脫水。

如何預防諾如病毒？

專家表示，保持良好的衛生習慣是預防諾如病毒感染的關鍵。衛生官員建議如下：

-經常洗手，特別是在如廁後，以及進食或準備食物前。

-水果和蔬菜要洗乾淨，牡蠣要蒸熟再吃。

-腹瀉或嘔吐後，應立即使用含漂白劑的家用清潔劑徹底清潔和消毒被污染的表面。如果使用家用液體漂白劑，建議使用一份漂白劑比九份水稀釋使用。

-立即處理或（使用熱水和肥皂）清洗可能被糞便或嘔吐物污染的衣物或亞麻製品。

-沖洗或丟棄廁所內的任何嘔吐物和/或糞便，確保周圍區域保持清潔。

-感染諾如病毒的人在出現症狀時和康復後三天內應避免去烹調食物。