美國交通部長到訪波特蘭 乘坐電動巴士巡視82街

(本報綜述)美國交通部長皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）上周五到訪華盛頓州以及俄勒岡州波特蘭市。他特別選擇了實地巡視本市最繁忙的82街，科泰克州長，州眾議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）」，州眾議員范康娜（Khanh Pham），都會局議員黃大綱（Duncan Hwang)等，均陪同布蒂吉格巡視82街。

俄勒岡州今年有多個項目申請了聯邦的資金，包括跨州的五號公路大橋，在玫瑰體育館外的5號公路和84公路交匯處的重建工程，以及在82街建造一條全新的巴士快線等。

交通部長布蒂吉格在82街的波特蘭社區學院內舉行新聞會。州眾議員布盧門瑙爾在會上表示，82街是一條老舊的高速路設計，目前已轉手到波特蘭市政府所管轄，為了要讓這條繁忙道路變得更安全，我們極需要幫忙。

州政府和波特蘭市政府已承諾撥款超過一億元來改進82街，布蒂吉格表示，聯邦政府可以在財政上支持類似的項目。

接著，在官員的陪同下，布蒂吉格登上一輛TriMet的全電動巴士，實地視察82街的危險程度，並與官員們交談，了解所需的改善，以及如何創造一個安全，宜居以及公平的環境。

布蒂吉格部長的訪問是為了促進根據2021年法律（《基礎設施投資和就業法案》）正在進行的部分工作，該法案在未來六年內為交通和其他公共工程提供1.2萬億美元的資金。該法律賦予布蒂吉格撥款1000億美元用於具有國家意義的項目的權力。

在探訪結束後，黃大綱議員表示，很喜歡部長對如何由零開始建立社區景願的方式，並認為82街應該被視為一個整體社區的發展項目。便捷的交通網絡永遠都會是其它投資的催化劑，包括沿線房屋發展。

負責安排今次交通部長行程的州眾議員布盧門瑙爾向官員們表示，今次部長來訪的兩小時內的每一刻都沒有白花，大家都盡了力給他留下深刻的印象。希望能有助我們爭取到聯邦的資金。