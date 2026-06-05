羊群闖進Tigard停車場 警方緊急尋主

（本報綜述）俄勒岡Tigard週日上演一幕有趣的「山羊出逃記」。一群共12隻山羊不知從哪裡跑出來，竟然一路晃進一處商業中心停車場，讓警方不得不在社群媒體上發文，幫牠們尋找主人。

Tigard警方表示，這群山羊週日晚間出現在西南Durham路與西南76街附近的Unitus信用合作社一帶。由於現場沒有人知道牠們從哪裡來，警方只好在臉書Facebook上發出提醒，詢問是否有居民或業者「少了一些牲畜」。

所幸，這場山羊的小冒險並沒有持續太久。Tigard警方發言人表示，警方發文後幾個小時內，這群山羊就在週日晚間約7時45分前安全回到主人身邊。

至於這12隻山羊究竟如何集體「離家出走」，警方目前仍不完全清楚。警方表示，牠們可能原本在附近一所學校或工作地點附近，之後不知怎麼逃了出來。

有民眾在Tigard警察局Facebook貼文下留言稱，這些山羊可能是附近用來清理黑莓灌木的工作羊，疑似從工作場地跑出來，還被人看到穿越Durham路。

山羊在俄勒岡並不罕見，近年來不少地方會請山羊幫忙清理雜草和黑莓藤，因為牠們能吃掉許多難以處理的植物，也比機械除草更安靜、更環保。不過，一旦圍欄或管理出了問題，這些「四腳除草員」也可能集體出走，跑到馬路、停車場或居民區。

Tigard警方在貼文中幽默表示，雖然不知道這群山羊從哪裡來、又是怎麼逃出來的，但牠們「一定會有一個很精彩的故事可以講」。

這場小插曲沒有造成傷害，也沒有傳出交通事故。對許多居民來說，在停車場突然看到一群山羊，雖然令人意外，但也為週日傍晚增添了一點難得的社區趣味。