罷免市長簽名不足　組織要求延長收集簽名日期

波特蘭市近年屬多事之秋，種族暴力示威、疫情大流行、露宿者、開槍案．罪案增加．警察人手等等，一直困擾著市政府，而不少不滿施政的民眾，都將茅頭都指向波特蘭的惠勒市長。早在多月前已有組織，發起罷免連署，希望在限期10月6日前收集到48,000個市民簽名，舉辦罷免投票，「罷免市長」。

因連署人數未能達標，發動罷免的組織Total Recall PDX 周一入稟法院，稱州法規定的90日期限違憲。報導指，他們僅收集到所需簽名的40%。

訴訟內容指，這個法定期限“如此短暫，如此不切實際。罷免權如此沉重，甚至非法侵犯了民眾罷免當選官員的權利”，這是俄勒岡州憲法中規定的權利。該訴訟還聲稱新冠疫情的限制和夏季的熱浪干擾了收集簽名的程序。

該組織要向波特蘭市政府、市審計員 Mary Hull Caballero 和選舉主任 Louise Hansen 提告，並要求將收集簽名的限期延長 90 天。

罷免行動的財務主管表示，從邏輯上來說，在面對這些障礙下，要收集這麼多簽名是不可能的。

但這請求遭到選舉主任拒絕，主要是當罷免行動開始收集簽名時，大部份疫情限制已取消，而熱浪亦已過。

泰德．惠勒在 2020 年大選中以 46% 的選票連任市長，擊敗了獲得 41% 的伊安娜 (Sarah Iannarone)。而今次罷免活動的負責人正是伊安娜 的競選律師艾倫·凱斯勒（Alan Kessler）。這個組織早在惠勒再次當選市長後不到三周時間，就已向州務卿辦公室提交罷免市長的請願書。