罕見怪魚驚現俄勒岡海灘

(本報綜述)俄勒岡海岸再度出現罕見怪魚，這種魚目前被命名為 Mola mola。這種魚還有個搞笑的中文名，翻車魚。因為這種魚經常在水面上橫躺曬太陽，腹部朝上，像一艘翻覆的小船或車子，因而得名「翻車魚」。

俄勒岡海岸城市Seaside市水族館於8月18日宣布，一條相對較小的Mola mola在俄勒岡州Sunset海灘擱淺，距離Seaside南方半英里。這是繼今年六月在Gearhart海灘發現新物種翻車魚後，俄勒岡海灘上又一次出現這種巨型魚類。目前，這條翻車魚的死亡原因尚不明確。

據Seaside水族館透露，這條擱淺的翻車魚長度僅超過五英尺，但翻車魚的體型通常可達10英尺，重量最高可達5000磅。翻車魚，又稱海洋翻車魚，是世界上最重的硬骨魚之一，以其圓盤狀的體型和巨大尺寸著稱。

令人關注的是，今年六月，一種新發現的翻車魚物種，mola tecta，曾在Gearhart海灘擱淺。這種翻車魚於2017年首次被科學家發現，自那時起，研究者僅有有限的機會對其進行研究。 mola tecta的身體特徵與傳統的翻車魚不同，特別是尾鰭附近有一個明顯的T形圖案。此外，mola tecta的體型較小，最大僅達7.9英尺，重量為4000磅，顯著小於普通的翻車魚。

Seaside水族館的專家表示：「這種魚類分佈於全球各地的海洋，除了兩極地區外，都有翻車魚的蹤跡。然而，這些擱淺事件提醒我們，即使是在這樣廣泛分佈的物種中，也依然存在許多我們尚未完全理解的奧秘。