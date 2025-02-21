總統日上千人示威 抗議特朗普與馬斯克

(本報綜述)2月19日統日當天，超過1000名示威者聚集在波特蘭市政廳，參與名為「不是我的總統日」（Not My Presidents Day）的抗議活動，反對唐納·特朗普總統及其特別任命的聯絡人、億萬富翁埃隆·馬斯克。

示威者於當天中午開始在市中心集合，隨後在下午1點走上莫里森橋（Morrison），經東岸步道穿越霍桑橋（Hawthorne），最終於下午2點15分返回市政廳。整場抗議活動雖然影響了部分市區交通，但整體秩序保持平和，警方未進行逮捕。

抗議者手持標語，譴責特朗普政府的行動，特別是授權馬斯克進行的聯邦機構大規模裁員。一些標語寫著「沒人選馬斯克！」，另一些則諷刺他推廣的數字貨幣，如「民主不接受狗狗幣（Dogecoin）」。隊伍穿過莫里森橋時，人群高呼「站出來，挺身而行，寡頭政治不受歡迎！」等口號，表達對政府決策的不滿。

抗議活動吸引了來自不同年齡層的民眾，從年長居民到年輕家庭皆有參與。許多人帶著過去反特朗普抗議活動的標語，波特蘭Hillsdale區服裝店聯合創辦人金·奧斯古德甚至親手繪製反對特朗普的字樣，並裁剪成雨披穿戴。她表示，他們不想被政治環境所壓制，希望透過集會找到團結的力量，傳遞正能量。

與2016年特朗普首次當選後的婦女大遊行相比，此次示威規模較小，然而，與2020年「黑人的命也是命」（BLM）運動期間頻繁發生的警民衝突相比，此次抗議顯得和平許多。警方發言人邁克·貝納表示，活動期間警方主要負責秩序維護，沒有逮捕行動，橋樑也未關閉交通。

此次示威的主要訴求之一是反對特朗普與馬斯克在聯邦政府機構的大規模裁員，據報導，特朗普授權馬斯克進行人事調整，導致數百名員工在太平洋西北地區遭解僱。

該抗議由「Fifty Fifty One」組織發起，該組織自稱為「反對特朗普政府反民主與非法行為的分散式快速應對行動」，並計劃在未來持續推動相關示威。此次活動顯示特朗普第二次執政期間，美國社會內部分歧仍然嚴重，波特蘭作為進步派活動的重要據點，未來可能還會有更多類似行動。