總結過往 展望未來 美國西北華文筆會舉行五週年慶典

（本報記者王星報道）6月15日下午，美國西北華文筆會成立五週年慶典，在西雅圖倫頓海灘俱樂部舉行。來自華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州的作家、詩人和文學愛好者以及各界人士、藝術家等近百人參加了本次盛會。群賢畢至，濟濟一堂，共賀這一喜慶盛事。

西雅图华裔议员孙荣芬、加拿大大華筆會顧問桑宜川、副會長楊柳和郭小娟、竹笛、心漫、索妮婭，休斯敦筆會會長任國平、西雅圖翹楚、楊潞、吳鐘丹、姜雪梅、蘇小元等知名作家、導演和藝術家專程到會祝賀。美國中文作家協會主席李峴、詩與遠方國際文化交流協會會長何懷玉發來了撰寫的賀信。慶典大會由西北華文筆會秘書長王星和副秘書長蕭荔彥主持。

西北華文筆會會長鄧麗冰在會上作了主旨發言。鄧麗冰在發言中，首先向到會的各位嘉賓和多年來支持、關心筆會成長與工作的會內外各界人士和團體表示感謝。她在回顧過去五年筆會工作時表示，作為創會會員，見證了筆會發展歷程。無論會員人數還是創作篇數，都有了飛躍成長。不僅是數量上的變化，更是在文學道路上發展和提升的結果和見證。“五年來，我們註冊了501 C非營利機構，建立了筆會章程，完善了組織架構，制定了入會程序，創建了公眾號《蒼山》和筆會網站，開辦了“寫作坊”，舉辦了徵文比賽，組建了讀者、會員和理事顧問等微信群，以及財務、寫作、編輯、網站等專業群，有效促進了筆會各項機能和創作熱情的極大提升。近年來筆會先後出版了三本合集，其中兩本合集還發行了英譯本。會員個人單行本也接連推出，體裁涵蓋了小說、散文、隨筆和詩歌等，並在各種媒體和報刊雜誌上發表了幾百篇文章，展示了筆會會員的文學才華和創作熱情。其中黃鶴峰的小說《川石島》被普林斯頓大學圖書館收藏。同時，加強內通外聯，定期舉行理事例會和會員活動；外聯上與美國國內、北美地區及世界各國華人文學團體開展橫向聯繫，促進交流與合作，對提高筆會文學水平和影響力有者積極作用。”鄧麗冰會長說。

會上，顧問吳友明回顧了筆會初創時期從醖釀、聯絡到建會的過程和經歷；副會長劉菲宣佈了為五週年慶獻禮的會員文集《心跡屐痕》的面世，介紹了在創作、編輯和出版發行背後許多感人事例；楊露禕暢談了編輯部在處理、編輯和刊載公眾號《蒼山》的大量來稿上的經驗與體會；名譽會長融融以“高緯度”創作理念，聯繫海外華人文學創作前景思考，作了《海外文學向雙語創作進軍》的專題演講。

在慶典大会上，還舉行了由筆會主辦、西雅圖話劇社協辦的北美華人故事有獎徵文大賽頒獎儀式。該徵文大賽於去年10月1日至今年3月31日，半年來的廣泛徵集和專業評選，共評出一等獎（空缺）二等獎郭小娟、心漫兩人，三等獎翹楚、李成、雅蘭、陳瑞琳、楊曉白、段莉潔等六名。評委任國平、桑宜川、索妮亞、楊潞在頒獎後發表了致辭。

由“西雅圖雲朵藝術團”、琴箏教育家、演奏家姜雪梅女士、中醫師車霞和筆會會員萧文、微力等人在庆典大会上為大家表演了精湛的文藝節目。