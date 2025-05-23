縣警長使用公務車酒駕被捕　

（本報綜述）俄勒岡州奧馬提拉縣（Umatilla）警長羅文因涉嫌酒後駕駛，在5月17日晚間被吉利安縣（Gilliam）警方於州際84號公路上攔截並逮捕。當時他駕駛的正是縣政府配發的警長專用公務車，車上裝有無線電與武器。

根據吉利安縣警長的說法，警方當晚7點08分接獲通報稱一輛車行駛異常，隨後發現羅文行駛時有偏離車道行為。警方現場對其進行酒測與道路測試，羅文未能通過標準測試，並在警局提交呼氣樣本，結果顯示其血液酒精濃度達0.19，為法律標準上限（0.08）的兩倍以上。

現年61歲的羅文當晚被警方移交給第三方接回，其使用的警長公務車則因裝備敏感而被警方暫時扣留，待安全安排後再送回奧馬提拉縣。

羅文週末發表聲明，承認自身錯誤並表示：「我完全承擔責任，雖然目前無法詳談案件細節，但我會全力配合法律程序。我正在經歷一些個人挑戰，但這不能成為我做出錯誤決定的藉口。」

羅文自2013年起擔任警長。針對其去留，奧馬提拉縣副警長尚未說明羅文是否會被暫停職務或繼續使用公務車。州警察訓練部門則已宣布，羅文在案件未結束前，將暫停參與所有警務工作。

奧馬提拉縣位於俄勒岡州的東北部，靠近華盛頓州邊界，地處哥倫比亞河以南，是該州的重要農業與工業地區。相對於波特蘭，奧馬提拉縣約位於東方280公里處，開車需3.5至4小時，主要城市包括赫米斯頓（Hermiston）與潘德爾頓（Pendleton）。