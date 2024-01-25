縣法院：待上庭嫌犯太多 公變律師嚴重不足

(本報綜述)數據顯示，麥魯瑪縣公共辯護危機正愈演愈烈。據州官方表示，截至1月23日星期二，負有未結案刑事指控但沒有辯護律師的嫌犯人數創下新高，達到645人。這一數字還不包括被關押在監獄但需要公共辯護律師。俄勒岡州聲稱，目前監獄中關押的需要公變律師的人數一直在10到20人之間，但麥魯瑪縣巡迴法院發言人對此提出異議，稱這一數字更接近0。

這一不斷上升的數字對政策制定者來說是一個難題。一方面，當局通過向願意接手這些案件的律師提供數百萬美元的獎金，這一舉措在一定程度上解決了缺乏辯護律師的刑事被告人數不斷上漲的問題。然而，另一方面，這個舉措似乎仍然是治標不治本，沒有找到問題的根本原因，至少目前還沒有。俄勒岡州提供的數據顯示，麥魯瑪縣在去年下半年新增了六名公共辯護律師，但法院仍然很難找到願意接手新案件的律師，而且隨著積壓案件數量恢復到疫情前水平，這個 問題可能會變得更加嚴重。

有廣泛的一致意見認為，俄勒岡州長期缺乏公共辯護律師。美國律師協會在2022年曾表示，俄勒岡州公變律師的缺額至少為31％。

然而，麥魯瑪法院內部的數據卻顯示，似乎有足夠的律師資源，但仍無法解決公變律師代表不足的危機。

業內人士分析，麥魯瑪縣有足夠的律師資源，但公共辯護律師未接手足夠的案件。俄勒岡州的公共辯護體系採用了獨特的模式，以外包形式提供服務。在這種外包合約中，雖然每個律師都有案件最大數量的限制，但具體由律師和他們的公司決定他們可以同時「負責任地」接管多少案件。這導致了對於「最大限額」的爭議，因為不同的律師對所謂「負責任」的定義存在差異。最新的數據顯示，在2023財政年度，非營利公共辯護公司所屬律師僅接手了「最大案件工作量」的72％，而私人律師接手了122％。這可能是造成律師不足的一個原因，因為部分律師未充分利用他們在合約中所被允許的最大案件數量。