縣毒品成癮治療項目淪為「走過場」的形式主義？

（本報綜述）麥魯瑪縣毒品成瘾人士分流與成癮治療項目近日再度引發爭議。隨著最新數據出爐，縣府多名領導人坦言，該項目未能有效將吸毒者引導進入實質治療，反而逐漸淪為「走過場」的形式主義，未達到當初選民與社區的期待。

縣議員與地方檢察官一致指出，目前的分流制度過度依賴誘因，卻缺乏必要的問責機制。麥魯瑪縣縣議員茱莉亞布林愛德華茲表示，雖然已有數百人曾進入分流中心，但真正持續參與戒癮復原的人數極少。她指出，現行制度對「成功分流」的認定標準過低，甚至只要短暫停留、在庇護所住上一晚，就算是成功了。

布林愛德華茲直言，從項目一開始她便對此感到憂心。初步數據顯示，許多參與者進入分流中心後，很快便離開並再次使用毒品，並未真正接受治療或建立穩定復原計劃。她表示，計劃的本意是幫助人戒癮重生，而不是「進門打卡就算完成任務」。

她預計將於明年1月提出決議案，全面提高成功分流的標準，加入更明確的問責要求，並確保當事人在願意接受幫助時，能即時接軌成癮治療資源，而非被放任回到原本的處境。

麥魯瑪縣地方檢察官內森瓦斯奎茲同樣對現況表示失望，形容該項目宛如「旋轉門」，人進人出，卻看不到實質改變。他指出，許多案例僅止於「走到門口、碰一下就離開」，既沒有實質治療，也未看到邁向戒癮的具體行動。

瓦斯奎茲宣布，自明年1月5日起，檢察官辦公室將引入新的問責措施，若當事人未依分流要求配合，相關刑事案件將可能重新啟動。他強調，分流不是無條件的福利，若要享有制度提供的機會，就必須實際付出努力。

另一名縣議員香農辛格爾頓則指出，約92%的分流計劃參與者同時面臨無家可歸問題，認為單靠毒品分流無法解決結構性困境。她主張，應將分流中心與無家可歸與行為健康體系直接整合，包括即時安置至「乾淨戒毒」的庇護所，以及改善跨部門資料共享，加快銜接住房與治療的速度。

縣府官員強調，推動改革的核心目標並非加重懲罰，而是讓公共資源真正發揮效果，幫助成癮者走向復原，同時回應社區對安全、責任與成效的期待。相關改革方案，預計將在未來幾週內陸續明朗。