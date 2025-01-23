縣政府討論投入最高8500萬新建動物庇護所 PPS學區稱下個學年面臨4000萬資金削減

(本報綜述)近日，麥魯瑪縣提議斥資高達8500萬美元新建一座動物庇護所，此消息引發廣泛討論。然而，波特蘭公立學區（PPS）卻同時面臨嚴峻的財政壓力，預計2025-2026學年將出現4000萬美元的資金缺口。這一對比引發了公眾對資金分配優先次序的質疑。

麥魯瑪縣動物服務部門於近日向縣委會提交了一份初步提案，建議建設一座現代化動物庇護所以取代現有的老舊設施。項目估算顯示，新建庇護所的成本在5500萬至8500萬美元之間，而翻新現有設施的費用相差不大。

據麥魯瑪縣動物服務部主管埃琳·格雷克表示，現有庇護所面積不足，設施老化，無法滿足當前需求。例如，隔離區域僅能容納貓，導致其他染病動物無法得到妥善安置。2024年，俄勒岡州農業部甚至對該設施發出警告，指出其隔離空間無法有效防控傳染病的擴散。

然而，部分縣委會成員對預算表達了擔憂。委員梅根·莫耶表示，預估的建設成本達每平方英尺1500美元，遠高於同類建築，這或許是「不必要的開支」。目前，項目仍處於早期規劃階段，縣政府將於今年3月再次討論該提案。

與動物庇護所項目形成鮮明對比的是，波特蘭公立學區正面臨嚴峻的財政挑戰。PPS是俄勒岡州最大的學區，自2020年以來，學生入學人數下降了9.5%，直接影響了來自州政府的撥款額度。通貨膨脹和州員工退休系統的持續成本增加，進一步加劇了資金短缺。

2025-2026學年的預算預計將削減4000萬美元，這是該學區連續第二年面臨大規模裁減。根據目前的建議，2960萬美元的削減將直接影響學校運營，包括縮減教職員工數量、削減教育項目和服務，其餘部分則來自中央辦公室經費的削減。

PPS在2024-2025學年已削減了3000萬美元，其中1420萬美元直接影響學校，導致教職人員數量減少，課外活動縮減，學生資源緊張。當地教育工作者和家長對此表示擔憂，認為削減可能損害學生的教育質量和學習體驗。

麥魯瑪縣政府計劃投入巨資建設動物庇護所，旨在提升動物福利和公共服務水準；而PPS學區的財政困境則直接關係到數萬名學生的教育質量與未來發展。如何平衡公共資源的分配，引導資金投入教育與其他社會需求之間的矛盾，成為當地政府和社會的共同挑戰。