縣政府每周五關門 居民辦事不方便

（本報綜述）克拉克瑪斯縣（Clackamas）多數政府辦公室每逢周五關閉，這項從2008年開始的每周4天工作制已實施近18年。雖然有居民擔心公共服務時間不足，但縣府目前沒有恢復每周5天辦公的計劃。

按照現行安排，多數縣府員工周一至周四每天工作約10小時，周五休息。緊急服務、警方、911調度、法院、檢察官辦公室、縣書記官辦公室、醫療中心及部分住房和心理健康服務不受影響。

縣府當年推行這項制度，主要是為了在經濟衰退期間節省能源和營運成本。2010年的評估報告估計，減少加班、用電、燃料等支出，每年可節省超過58萬美元。不過，縣府此後沒有持續追蹤，目前無法說明近年究竟節省了多少錢。

對居民而言，最大的問題是辦事時間減少。部分部門目前只在周一至周四上午8時至下午4時對外開放，每周面對面服務時間僅32小時。若民眾沒有事先查看辦公時間，周五前往縣府可能會發現大門緊閉。

遇到假日，服務時間還可能進一步縮短。例如假日落在周五或周六時，部分辦公室可能從周四起關閉，居民當周實際只能在3天內辦理業務。

縣府表示，部分許可申請和政府服務已可在網上辦理，因此居民不一定需要親自前往辦公室。不過，若申請人需要向工作人員提問，仍只能在限定時間內聯絡相關部門。

克拉克瑪斯縣曾於2013年討論恢復每周5天辦公，原因是部分官員擔心民眾取得服務受到影響，但最終只有建築及許可等部門短暫恢復周五辦公，之後又回到4天工作制。

縣府官員表示，多數員工喜歡3天周末，這項安排也有助於招聘和留住人才。工作時間已寫入勞工協議，若要改回5天制，縣府必須與工會重新協商，並可能增加成本。

目前縣議會多數官員認為，居民對周五關門的投訴不多，沒有迫切需要改變。這意味著，克拉克瑪斯縣居民未來辦理大多數政府業務，仍需安排在周一至周四。