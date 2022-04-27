縣政府推『遷入麥魯瑪』　鼓勵房東收留無家者





（綜合報導）麥魯瑪縣縣長卡弗瑞（Deborah Kafoury）聯同三名縣議員在周三（27日）宣佈推出一個名為『遷入麥魯瑪』（Move-In Multnomah）項目，希望能緩解本市嚴重的露宿者問題。

麥縣政府斥資400萬元，鼓勵有柏文可出租的業主租給露宿者，房租全數由縣政府負責，並承諾會盡快將這些房東與社區服務供應商及住戶聯繫起來。

有興趣的房東，如在6月30日前，填寫一份全新的簡化申請表，將獲得以下好處：

長達12個月的租金保證；

在確定租客後，在準備入住期間房東可收到租金

－設有24/7全天候熱線供東主與租戶個案經理聯繫

－支付可能發生的單位

毀費用

官員表示，任何擁有可供出租的住房單位的業主都可以參與，無需要得到低收入租戶或第8節認證。參加的房東只須願意以市場價出租單位，和減少某些可能會限制某人脫離露宿者生涯的篩選標準。

卡弗瑞縣長表示，麥縣政府商討這計劃已有幾個月時間，她說：我們需要做更多，而我們會做到。當有人住在街頭的同時，是不應有空置的住房單位。

在波特蘭都會區，在任何一個時間都應該有12,000至15,000個空置的住房單位，這約是5%的住房空置率。在市中心區的空置率更高，約10%，而大部份都不屬於高級住房單位。

聯合露宿者服務聯合辦公室臨時主任辛格爾頓表示，無家者服務組織表示，缺乏願意的房東是阻礙他們成功為無家者找到住房的主要因素。這也連接影響到騰出庇護所和過渡性住房床位的最大障礙。

辛格爾頓說，希望經過一年的租金援助後，租戶將能支付自己的租金，或者得到其它支援的安排。