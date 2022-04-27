波特蘭新聞

縣政府推『遷入麥魯瑪』　鼓勵房東收留無家者


　　（綜合報導）麥魯瑪縣縣長卡弗瑞（Deborah Kafoury聯同三名縣議員在周三（27日）宣佈推出一個名為『遷入麥魯瑪』（Move-In Multnomah）項目，希望能緩解本市嚴重的露宿者問題。

　　麥縣政府斥資400萬元，鼓勵有柏文可出租的業主租給露宿者，房租全數由縣政府負責，並承諾會盡快將這些房東與社區服務供商及戶聯繫起來。

　　有興趣的房東，如在630日前填寫一份全新的簡化申請表將獲得以下好處：

長達12個月租金保證

在確客後在準備入住期間房東可收到租金

－設有24/7全天候熱線供東主與租戶個案經理聯繫

－支付可能發生的單位

毀費用

官員表示，任何擁有可供出租的住房單的業主都可以參與，無需要得到低收入租戶或第8節認證。參加的房東須願意以市場價出租減少某些可能會限制某人脫離露宿者生涯的篩選標準。

卡弗瑞縣長表示，麥縣政府商討這計劃已有幾個月時間，她說：我們需要做更多，而我們會做到。當有人住在街頭的同時，是不應有空置的住房單位

在波特蘭都會區，在任何一個時間都應該有12,00015,000個空置的住房單位，這約是5%的住房空置率在市中心區的空置率更高，約10%，而大部份都不屬於高級住房單位

聯合露宿者服務聯合辦公室臨時主任辛格爾頓表示，無家者服務組織表示，缺乏願意的房東是阻礙他們成功為無家者找到住房的主要因素。這也連接影響到騰出庇護所和過渡性住房床位的最大障礙。

辛格爾頓說，希望經過一年的租金援助後，租戶將能支付自己的租金，或者得到其它支援的安排。