縣政府批准在82街新建流浪者庇護營！網友：毀了唐人街又來禍害82街？！

(本報綜述)日前，麥魯瑪縣委員會正式批准在東南82街1818號建設Harrison Community Village流浪者臨時庇護營的提案，該庇護營將容納45名無家可歸者，並提供睡眠艙、淋浴、廚房和洗衣設施。然而，該項目一經公布，便引發了社區居民的激烈爭論，尤其是華人社區的不滿和擔憂。

項目細節：耗資412萬，計劃2025年完工

Harrison Community Village項目將耗資412萬美元，資金來源於緊急庇護投資預算，主要用於基礎設施建設和可重複利用的集裝箱設施。項目預計於2025年7月動工，同年12月完工並投入使用。該庇護營的選址位於一個廢棄的汽車經銷商場地，早在2022年縣政府已以201萬美元的價格收購，具體地址為東南82街181號( 1818 SE 82nd Avenue )，位於82街Division往北數個街區！

縣政府回應：強調合作與問責

縣委員會針對居民的擔憂提出了一項修正案，要求縣政府與社區代表、學校、商業協會合作，制定良好鄰里協議，以確保庇護營的運營不會對周邊社區造成過大影響。修正案還強調，將與波特蘭交通局及公立學校合作，保障學生和居民的通行安全。

縣委員茱莉亞·布林-愛德華茲表示：「我們理解社區的擔憂，因此必須有透明的溝通和負責任的管理，這是推動該項目成功的關鍵。」

該項目獲得了縣委員會的4票支持，但也有反對聲音。委員莎倫·梅蘭投下反對票，認為項目缺乏充分的社區參與，並對選址表示質疑。然而，多數委員認為，目前增加庇護床位是解決流浪者問題的當務之急。

居民擔憂：庇護營會否影響社區安全？

不少社區居民對該計劃表示反對，特別是在82街及周邊已密集分布多個無家可歸者服務設施的背景下。有網友質疑：「唐人街原本是城市的文化地標，卻因流浪者問題被嚴重影響，現在又將82街變成新的試驗場，這對我們的社區公平嗎？」

對於所謂的「良好鄰里協議」，有居民坦言：「因爲經濟困難破產而失去房產的人，我表示同情。但是那些酗酒、吸毒的癮君子，我如何讓我的孩子們與他們成爲良好鄰里？！我的孩子每天看著這些來來往往、瘋瘋癲癲的癮君子，如何能有一個良好的成長環境？！」

一位住在附近的居民表示，部分居民還擔心庇護營的開放會加劇犯罪率，影響社區生活質量。「我們需要的是更多的安全措施，而不是在本已承擔過多壓力的社區增加負擔！」

還有居民呼籲：「華人、亞裔和所以82街走廊的社區居民應該團結起來，抗議當局這種不可接受的決定！」