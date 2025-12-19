縣府提醒在押者家屬慎防「付錢放人」詐騙

（本報綜述）魯瑪縣政府近日發布警告，指出一種新的詐騙手法正在增加，專門鎖定有親友被關押在監獄中的家庭與朋友，謊稱只要支付費用，就能協助被拘留者提前獲釋。

縣府表示，近期已接獲多起通報，有人接到可疑電話，對方聲稱能安排在押人員「提早放人」，但前提是必須先匯款或支付相關費用。官員強調，這類說法完全不屬實。

麥魯瑪縣首席副手指出，被拘留者是否能獲釋，完全依據俄勒岡州法律與法院裁定，並不存在任何私下付費就能放人的合法管道。社區司法局主管哈伯德也表示，詐騙集團可能刻意選在節假日前夕行騙，利用民眾希望家人能在節日團聚的心理弱點。

哈伯德提醒民眾，若接到電話聲稱只要付錢就能讓親友在節日期間出獄，「最好的做法就是立刻掛斷電話」。她強調，縣府、法院或相關單位都不會主動致電要求家屬付費放人；若是被拘留者本人聯絡家屬，民眾可直接與親友確認情況，但任何第三方代為索款的行為，幾乎可以確定是詐騙。

縣府說明，目前合法的保釋方式只有兩種：一是透過麥魯瑪縣警長辦公室官方網站連結的TouchPay線上系統繳納保釋金；二是親自前往因弗內斯監獄（Inverness）或麥魯瑪縣拘留中心辦理。除此之外的任何要求付款方式，皆屬詐騙。

官員呼籲，若民眾懷疑自己成為詐騙目標，應立即向當地執法單位通報，以免遭受金錢損失。