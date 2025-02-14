縣動物收容所爆滿 呼籲居民前來領養

（本報綜述）麥魯瑪縣動物服務中心（Multnomah County Animal Services）近期面臨13年來最嚴重的動物收容危機，犬舍已接近飽和，部分流浪犬甚至被安置在辦公室內。官員緊急呼籲居民，踴躍參與領養活動，為這些無家可歸的動物提供一個溫暖的家。

動物收容所主任艾琳·葛拉赫表示，收容所已經超過負荷，空間不足的問題迫在眉睫。「我們無法粉飾太平……如果您正考慮養狗，這個週末就是最佳時機。」

據該機構統計，1月份共收容了268隻流浪犬或被棄養的狗隻，而同期只有234隻狗被領養、返還主人或轉送至其他收容機構。目前，收容所內約有40隻狗等待領養，另有數十隻流浪動物等待主人前來認領。由於收容空間有限，工作人員不得不將部分狗隻安置在辦公室內。此外，還有48隻狗與幼犬被暫時寄養於志工家庭中。

為了鼓勵民眾領養，收容所將於整個2月推出「情人節特惠活動」，所有狗、貓及小型動物的領養費均為15美元，希望吸引更多飼主收編流浪動物，紓解收容壓力。

收容所人員指出，近期動物被棄養的主要原因與經濟壓力息息相關。許多飼主因為住房不穩、生活成本上漲或無法負擔寵物醫療費用，不得不將寵物送往收容所。

她補充，過去三年來，動物收容量持續攀升。今年1月的收容量甚至與往年夏季高峰期的7月持平，顯示問題已相當嚴峻。即便收容所不斷加快領養與轉移動物的速度，仍難以應對大量湧入的流浪動物。

面對持續惡化的收容壓力，麥魯瑪縣政府計劃擴建現有的動物收容所，將目前位於Troutdale、佔地18,000平方英尺的設施擴大至35,000至45,000平方英尺，以增加犬舍、貓舍及小型動物收容空間，並提升醫療與外科手術服務。然而，該計劃初估成本已從原先的6,500萬美元上漲至8,500萬美元，讓縣議會頗感震驚。縣政府預計將於3月審議此擴建計劃，並決定是否推動該項目。

面對收容所爆滿的情況，縣動物服務中心再次呼籲民眾：「如果你正在考慮養寵物，現在就是最佳時機！」領養不僅能為動物提供一個家，也能幫助收容所騰出空間，救助更多需要幫助的流浪動物。如有興趣，請訪問https://www.multcopets.org/瞭解更多。