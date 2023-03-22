緊急召回致甲肝有機草莓 Costco、Trader Joe’s等超市召有售

（本報綜述）日前，美國食品和藥物管理局發布緊急通知，召回包括Costco、Trader Joe’s在內的部分冷凍有機草莓。這批草莓疑似與華盛頓州甲型肝炎病例有關，已有五人感染，其中兩人住院治療。

患者食用了同一家農場出品的急凍草莓，這家農場Scenic Fruit Company 位於格利森市，產品供應給Costco、Trader Joe’s、Aldi、Vital Choice Seafood、PCC Community Markets等。

甲型肝炎是一種耐寒病毒，人們食用或飲用受污染的食物或水後15至50天會感染，症狀包括黃疸（眼睛和皮膚發黃）、嘔吐、腹痛、尿色深和糞便蒼白等。

如果你在上述超市購買了以下批次有機草莓，請核對保質期或最佳食用日期，如果屬召回的批次，請不要再食用。

Costco：

Kirkland Signature 有機草莓4磅裝。

保質期：2022年7月16日至3月15日。

Trader Joe’s：

有機混合熱帶水果（SKU# 51191）

保質期：04/25/24、05/12/24、05/23/24、05/30/24，和06/07/24

ALDI：

Simply Nature 有機草莓

#904984

至目前為止，俄勒岡州衛生局仍未有接獲任何有關的感染甲型肝炎病例的報告，但表示會密切留意。