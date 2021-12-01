網路罪犯不請自來， 如何知道你的身份已經被盜竊了？

（美國國稅局IRS供稿）現代社會人們的生活離不開網路， 如果不加強自我防護， 每個人都可能成為網路犯罪份子的盤中餐， 因為網路犯罪無處不在， 犯罪份子離你並不遙遠， 他們時時刻刻都在製造陷阱、釣魚，期望能夠捕獲那些不會保護自己的小白。

美國國稅局提醒大家， 在報稅季節即將來臨之際， 要格外小心， 保護好自己的個人資訊， 不要給犯罪份子可乘之機。

美國國稅局發言人蔡萍說， 國稅局和安全峰會合作夥伴已採取重要措施保護納稅人免遭身份盜用，犯罪份子現在試圖從納稅人那裏獲取敏感資訊，以準備虛假的納稅申報表和領取退稅的金額，今年特別要提醒年輕人和老年人加強防護意識，還有那些低收入家庭，他們即使不提交納稅申報表，但是他們的身份也會被犯罪份子盜竊並用來冒名頂替獲得退稅的福利，比如子女稅付預付款。

那麼如何知道您的身份已經被盜竊了呢？如果發生以下的跡象， 那麼很可能您的身份已經被盜竊了。

您收到國稅局的信函，詢問您從沒提交的報稅表。 您不能以電子方式提交您的報稅表，顯示原因是社會安全號碼重複了 你收到一份電子郵件發來的您從未請求的稅收記錄 您收到國稅局的通知，有人以您的名義 設立 線上帳號 您收到國稅局的通知，您 的 線上帳號在您 有 任何行動時已被 人使用 您收到國稅局的通知，您拖欠附加稅收或已經抵消的退稅，或者鑒於您已有一年未

提交報稅表，已對您採取收稅行動。 國稅局記錄表明您有從一個您從未工作過的雇主那裏領取工資或其他收入 您從沒申請 EIN （雇主識別號碼）但是卻收到了國稅局給你頒發的 EIN

如果您懷疑自己的社會保險號被盜用，國稅局建議您採取以下行動：

立即回應國稅局的通知，使用國稅局信函中提供的電話號碼。

填寫國稅局14039表“身份失竊宣誓書”，列印該表格，然後連同您的報稅表附上，根據國稅局信函中的指示郵寄您的報稅表。

訪問IdentityTheft.gov，立即採取相應的措施保護自己的財務狀況。

遇到身份盜竊，不要恐慌，我們在這裏幫助您，而且是用您能聽懂的語言

中文來幫助您。

請訪問國稅局官方中文網站獲得更多資訊和幫助

身份失竊受害者援助中心（https://www.irs.gov/zh-hans/individuals/how-irs-id-theft-victim-assistance-works）