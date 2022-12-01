網購商品不翼而飛 專家提五招預防包裹被盜

（綜合報導）數據顯示，美國消費者在2022年“黑五”期間的網購支出金額創下91.2億美元新高，但另一方面，包裹被盜的數字在不斷攀升。

在11月份發佈的“2022年包裹盜竊報告”中，美國獨立安全審查網站SafeWise.com與智能家居服務公司Vivint發現，全美包裹盜竊事件正在迅速增加。僅在過去12個月中，約有2.6億個包裹在門廊被盜，比去年同期多出5,000萬個；損失金額達195億美元。

SafeWise安全專家愛德華茲說，包裹盜竊是一種正在上升的犯罪，人們對網上購物的依賴是造成犯罪率飆升的原因之一。美國每4人中就有3人至少有過一次包裹被盜的經歷。

如何降低包裹被盜概率

刑事司法和盜竊方面的專家、SafeWise諮詢小組成員斯蒂克勒說：“包裹盜竊是一種機會犯罪。包裹被留在門廊的時間越長，被盜的可能性就越大。隨著聖誕禮物季的到來，將有越來越多的包裹被留在門廊上。”

那麼民眾該如何有效預防包裹竊賊？SafeWise提出5點建議：

1.選擇接收送貨提醒（Delivery Alerts），這樣就可以即時追蹤包裹派送進度；若自己無法接收包裹，也可以事先安排他人幫忙代收。

2.設置“簽名接收”包裹服務，以此確保所購商品，尤其是貴重物品，不會被快遞員留在無人看管的門廊。

3.確保門前和屋外有適當的照明設備，也是降低包裹被盜的方法之一。照明條件越好，一定程度上可以降低竊賊上門行竊的概率。

4.曝光竊賊有助於阻止犯罪。Vivint建議民眾安裝家庭安全系統和室外監控攝像頭。攝像頭拍到的視頻對於識別、逮捕和起訴嫌犯都起到了很大作用。

5.另外，民眾還可以將收貨地址更改到安全地點。例如，很多快遞公司提供一項服務——收貨人可免費更改送貨地址，例如將包裹送至鄰居家，或送至服務中心等地點暫時保管；若是購買了貴重物品，最好到店內取貨。

全美包裹失竊最嚴重的城市

根據“2022年包裹盜竊報告”，全美5個包裹盜竊最猖獗的都會區依次是：

加州三藩市–奧克蘭–聖荷西都市區（San Francisco-Oakland-San Jose, CA）、華盛頓州西雅圖–塔科馬（Seattle-Tacoma, WA）、德州奧斯汀（Austin, TX）、康州哈特福德–紐黑文（Hartford-New Haven, CT）及加州首府沙加緬度–斯托克頓–莫德斯度（Sacramento-Stockton-Modesto, CA）。

加州洛杉磯（Los Angeles, CA）緊隨其後，前10名榜單還包括俄勒岡州州波特蘭（Portland, OR）、加州弗雷斯諾–維塞利亞（Fresno-Visalia, CA）、威斯康星州密爾沃基（Milwaukee, WI）和路易斯安那州新奧爾良（New Orleans, LA）。