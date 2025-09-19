經濟學家警告：「不確定性是經濟殺手」

（本報綜述）俄勒岡州近來經濟出現疲態，過去一年流失近2萬5000個工作崗位，其中製造業減少9400個職位，相當於約5%的勞動力；建築與金融業也各自縮減約4%。州就業經濟學家蓋爾·克魯梅諾爾表示，僅在最近一個月，州內就又減少2700個工作機會。過去通常在全國經濟復甦中扮演「高飛者」角色的俄勒岡，如今卻陷入負成長。

波特蘭大學經濟學教授巴赫拉姆·阿德蘭吉指出，真正壓抑投資與擴張的因素，是全國性與全球性的「不確定性」。「不確定性是經濟的殺手，」她直言，無論是農業還是製造業，大大小小的企業都因政策、貿易與市場波動而舉棋不定。即便聯準會降息，消費者信心仍舊低迷，難以激發新的消費熱潮。

然而，也不是全無亮點。醫療與社會援助產業在過去一年反而增加1萬個工作崗位，年增幅達3.2%，成為少數支撐州內就業的行業。

對波特蘭而言，挑戰與機會並存。新上任的波特蘭繁榮局執行董事康奈爾·衛斯理表示，城市必須吸引外來投資才能扭轉頹勢。他指出，波特蘭市中心每平方英尺30美元的辦公空間租金，對全國乃至國際投資者都具有吸引力。

衛斯理強調，經濟轉型需要市府各機構與私人開發商緊密合作。他希望與波特蘭住房局等部門協作，把部分空置商辦改造為可負擔住宅或勞動力住房。他也提醒，不只市中心需要關注，像東波特蘭的Gateway地區長年經濟發展遲緩，更需跨部門合作。

Gateway地區過去已獲得繁榮局總計8800萬美元投資，但進展有限，甚至被市議員傑米·鄧菲批評為「最大失敗案例」。衛斯理則回應，該區雖困難重重，但並非全由繁榮局負責，應該正視已經產生的正面影響，例如綠線捷運帶來的交通便利、新設的托兒服務等。

不過，在「不確定性」陰影籠罩下，要讓這些努力轉化為具體成效並不容易。從高利率、全球市場波動到貿易政策懸而未決，都讓投資者和消費者更趨保守。經濟學者與地方官員雖然提出不同對策，但如何在全國乃至全球的不安局勢中走出新路，仍是波特蘭與俄勒岡經濟能否復甦的最大考驗。