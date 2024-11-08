給未成年學生喝酒？Newberg教師被捕

（本報綜述）紐伯格-丹迪學區(Newberg-Dundee)的一名教師因涉嫌向未成年人提供酒精飲料而被捕。根據學區臨時總監戴夫·帕克（Dave Parker）於11月1日發布的聲明，該名教師已經不再受僱於學區。

根據紐伯格-丹迪警察局的消息，涉案教師為來自俄勒岡州拉法葉市的41歲男子喬舒亞·盧西亞尼（Joshua Luciani）。學區臨時總監在聲明中寫道：「我今天寫信給大家，是為了通報一件不幸的事件，一名教師因涉嫌向未成年人提供酒精而被捕。我們理解這樣的消息會令人不安，我們會全力配合地方執法機構，處理此事。」

警察局進一步指出，此事件源於10月28日接到的一份報告，一位市民報告稱盧西亞尼涉嫌向一名16歲少女提供酒精。經學校資源官員調查後，盧西亞尼因涉嫌向未成年人提供酒精而被捕，罪名為A級輕罪。此案已提交至雅姆希爾縣地區檢察官辦公室進行起訴。

學區已依照政策和法律義務向教師標準與實踐委員會報告此事。帕克強調，由於學生和教職工隱私考量，目前能分享的細節有限。

警方於11月4日下午5點發布了盧西亞尼被捕的消息，並表示事件並未發生在校園內。紐伯格-丹迪警察局感謝學區在調查過程中的全力配合。