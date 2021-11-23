紐時記者紀思道宣布角逐俄勒岡州長

（綜合報導）美國媒體人紀思道（Nicholas Kristof）日前宣布，他將角逐俄勒岡州長。紀思道曾兩度獲得普立茲獎，擔任過紐約時報駐東京分社主任與專欄作家。

62歲的紀思道於今年7月向紐時告假，探索競選公職的可能性。他在這月初辭去媒體工作，並在今天透過社群平台與競選官網正式宣布，他將以民主黨人身份參選俄勒岡州州長。

紀思道出生於芝加哥、在俄勒岡州Yamhill市成長。他的父親二次大戰後從東歐移民美國，雙親皆為大學教授。紀思道成長的年代正值俄勒岡州的製造業和木材經濟崩盤，之後他到哈佛大學求學，1984年加入紐約時報。

他曾派駐香港、北京和東京等地，他在自傳中曾提到「旅行世界150個國家以上」。紀思道是紐時知名的專欄作家，寫作與評論經濟和社會問題，且經常上美國有線電視新聞網CNN擔任評論員。

這是紀思道首次競選公職。在報導新聞的工作中，他看到海外的危機，但回到美國之後，他看到故鄉的危機，「感到傷心」因而決定競選州長。

他在臉書發文表示，離開熱愛的工作很難，但是看著自己家鄉處於困境更難，他自認可以改變「遊民、教育和好的就業」等情況。

現任民主黨籍俄勒岡州長布朗自2015年前州長辭職之後上任，2016年她在特別選舉中當選，2018年再次當選，因任期限制，2022年不能再參選。

有意參加明年俄勒岡州長選舉的人士已有幾位，已宣布競選的包括民主黨籍的州眾議會議長柯泰克（Tina Kotek）和州政府的財長李德（Tobias Read），另外有10餘名共和黨籍人士亦有表態競選。