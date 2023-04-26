納稅人收到國稅局信件無需恐慌 應仔細閱讀

（國稅局稅務提示）收到來自國稅局的信件可能會讓許多納稅人緊張，但其實無需恐慌。當國稅局需要詢問有關納稅人稅表的問題、告知其賬戶的變動或要求付款時，就會發送通知和信件。

當國稅局的信件或通知通過郵寄送達後，納稅人應該這樣來做：

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大多數國稅局信件和通知都是關於聯邦稅表或稅務賬戶。每份通知處理一個的特定問題，並包含納稅人需採取的任何措施。通知可能會提及納稅人賬戶的變更、所欠稅款、付款請求或稅表上的特定問題。立即採取行動可以最大限度地減少額外的利息和罰款。

－查看信息

如果信件是關於更改或更正稅表，納稅人應審查信息並將其與原始稅表進行比對。納稅人如果同意，應當在自己的稅表副本上註明更正情況，留作記錄。通常情況下，納稅人只有在不同意這些信息、國稅局索要更多信息或他們有欠稅時，才需要採取行動。

－按要求採取行動，包括付款

國稅局和其授權的私人收債機構確實會通過郵遞來發送信件。納稅人還可以通過登錄其國稅局在線帳戶查看某些國稅局通知的電子副本。國稅局提供了多種選項來幫助有困難支付稅款的納稅人。

－僅在被要求回复時才回复

除非被特別告知需要回复，否則納稅人無需回复通知。通常不需要致電國稅局。如果納稅人確實需要致電國稅局，應使用通知右上角的號碼，並準備好其稅表和信件的副本。

－如果對通知有爭議，應告知國稅局

如果納稅人不同意國稅局的立場，應按照通知上的指示來對當中的內容提出異議。納稅人在考慮提出質疑時，應包含信息和文件，以供國稅局審查。

－保留信件或通知留作記錄

納稅人應保存他們從國稅局收到的通知或信件。這包括國稅局對納稅人賬戶採取行動時的調整通知。納稅人應自提交稅表之日起保存三年的記錄。

－提防詐騙

國稅局絕不會使用社交媒體或短信聯繫納稅人。國稅局第一次聯繫通常是通過郵遞信件。不確定自己是否欠國稅局稅款的納稅人可在IRS.gov上查看其稅務賬戶信息。