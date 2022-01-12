紅十字會宣佈全美首次出現供血危機 衛生官員呼籲各界捐血救急



紅美國十字會週二宣佈了美國有史以來第一次全國血液危機，並發送聲明警告公眾十多年來最嚴重的血液短缺的後果——包括醫生被迫要做出艱難的決定，哪些患者可以接受輸血而有些人可能無血可輸。美國紅十字會表示，關鍵血型的供應量不到一天，並且不得不限制向醫院的分發。有時，多達四分之一的醫院血液需求沒有得到滿足。

在新冠疫情中，捐血人數總體下降了 10%，加上持續的捐血活動被取消，而學校和大學校園的獻血人數下降了 62%，令人震驚。

紅十字會呼籲公眾預約捐血，以幫助防止重要醫療的延誤。紅十字會呼籲所有血型（尤其是 O 型血）的人士踴躍捐血。

在俄勒岡州和華盛頓州，醫生用“毀滅性”來形容本地區的血液​​短缺情況。OHSU的醫生表示，他們被迫選擇那位病人接受輸血外，還不得不推遲一些大手術。院內一名手術醫生說：“我們現在必須優先為那些最需要的人有限的供應，例如那些正在流血、胸痛、正在接受緊急手術的人，或者他們的血細胞計數太低以至於他們處於非常嚴重的困境中。”

這名醫生又說：“我可以告訴你們所有人，我已經在這個組織工作了 18 年，我從未見過這麼糟糕的情況。” 他敦促有能力並願意捐血的人，到 RedCrossBlood.org/Give 預約捐血。

另外，紅十字會也才招募義工，協助收集血液的工作，http://xn--redcross-te1mz9zq2eq3rkj7bo84eknsb.org/volunteertoday了解詳情。