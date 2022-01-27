約定你! 齊參與2022新春年宵會,迎虎年虎虎生威!!

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心舉辦的一年一度新春年宵會即將舉行，這個極具意義的華人慶祝活動已踏進第23個年頭，由於疫情影響，上年我們創下新猶，空前成功地舉辦了線上年宵會， 獲得社區和街坊們的一致好評及頂力支持，所以今年再下一城在線上跟大家拜年及一起歡渡這個喜氣洋洋的節日！

今年的年宵會節目豐富，為了讓大家能在大年初一前為家人及親友預備過年食品，我們請來經驗豐富煮得一手好菜的Elaine分享如何炮製潮汕小吃–落湯錢鮑魚雞及粉蒸肉，另一位煮食達人Fiona就教大家製作過年小吃–牛轧糖和雪花酥。

農曆新年當然少不了舞獅表演，我們請來技藝超卓的白蓮舞獅隊表演舞獅，想必令大家目不暇給。武術是中國的國粹當然也是賀年節目的不二之選，頂峰武術學院的精彩武術表演將令你嘆為觀止！

大家熟識的波特蘭歌手侯婷婷會為大家獻唱歌曲金曲，不能不提這歌曲拍攝的地點是在充滿中國情懷的蘭蘇園，可謂聽覺視覺雙重享受！ 還有Kenny’s Family會演唱歌曲「學貓叫」，蔡振強為我們帶來歌曲「新的一年」和大波特蘭K歌群顯唱《虎虎》等等。

各大社團亦會藉此機會向各位觀眾拜年，祝褔語一浪接一浪!!

特別感謝以下贊助對2022網上虎年新春活動的支持:

金贊助：

大華超級市場、中國食品公司、Health & Wellness保健整脊中心、ilani酒店渡假村、Apano亞太裔聯盟、祥發超級市場

銀贊助：美洲麵行、聯合註冊會計師事務所、順發超級市場、駐西雅圖台北經濟文化辦事處

銅贊助：香港駐三藩市經濟貿易辦事處、美國俄勒岡中華會館

2022虎年網上年宵會節目表如下:

日期：1/29年廿七(星期六)

賀年廚房–製作賀年菜式滿口福

日期：1/30年廿八(星期日)

賀年廚房–製作賀年小食喜迎春

日期：2/1大年初一(星期二)上午8時

舞獅、武術、歌手獻唱、社團團拜

大家記得到時收看!!我們提供全方位平台供大家欣賞節目:

油管u-tube – PCTTVonline

波特蘭新聞網頁– www.portlandchinesetimes.com

臉書Facebook – Portland Chinese Times

微信WeChat – pdxnow

手機App – PCT NOW

一機在手就能彼此拉近距離無界限齊齊賀新春，慶年年!!

波特蘭新聞及波特蘭文藝中心僅在此恭祝大家虎年行大運！虎虎生威！如虎添翼！身體健康！萬事如意!!