紀念弗洛伊德活動變暴力示威 政府建築和商鋪遭破壞





（綜合報導）5月25日是弗洛伊德死亡一周年的日子，波特蘭市再出現暴亂，有人縱火、砸破商舖櫥窗，最後被波特蘭警方指為非法暴亂，並逮捕了5名參加暴亂的人員。

根據警方消息，周二傍晚5時半，有約100人在東南區的Revolution Hall聚集後遊行到Burnside橋再折返，整個活動在和平中進行，歷時90分鐘。

另一班人約晚8時在市中心的司法大樓外聚集，這班人事前沒有提到聚集地點和時間，只用口號「取消夜班」和「小行動，大目標」作宣傳，結果有近200人出現。警方指他們戴着頭盔和防毒面具，大部分人身背書包和手提袋。有人企圖燃燒垃圾箱並將它推向麥縣司法大樓，另有人撐起雨傘保護他們的行動，有人高叫要燒毀司法大樓。同時有其他人向警員投擲結冰的水瓶、雞蛋和煙花爆竹，又將金屬釘掉到馬路上，並將附近公園的圍欄拆掉，用來封街，阻止車輛通過。警方檢起金屬釘，讓消防車進入將垃圾箱的大火撲滅。

到差不多10時，有近200人走到市政府大樓，打破大樓的破璃。另有示威者在5街邊行邊砸破店舖窗戶和破毀建築物，在這時警方宣佈這批人的暴力示威舉動爲騷亂，並要求人群離開，否則會使用武力和拘捕鬧事份子。這群示威者逐離開，並四散市中心，繼續砸破店舖窗戶和封路。警方表示聽到這群示威者說今晚行動成功！

在11時多，警方開始“有針對性地逮捕了”5名參與破壞的示威者，到12時，示威者已陸逐散去。被捕者年齡由21歲到30歲，他們全被控刑事毀壞，有人加控暴動罪。

弗洛伊德案在2020年5月25日發生後，波特蘭針對警察暴力執法的抗議示威活動一度持續了100多天。除波特蘭外，全美其他多個城市也在周二(25日)當天舉行了示威活動。