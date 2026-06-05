精神病院床位不足 部分重罪嫌犯可能被釋放 

（本報綜述）俄勒岡刑事司法系統再度面臨爭議。聯邦法院最新裁定，由於俄勒岡州立醫院（專門收治精神疾病嫌犯）長期床位不足，部分被認定「無法協助自己辯護」的C級重罪被告，將不能再被送入州立醫院接受恢復治療。這意味著，一些案件未來可能因被告無法受審而遭撤銷，引發公共安全與精神健康資源不足的雙重爭議。

這裡所謂「無法協助自己辯護」，意思是被告因嚴重精神疾病或其他狀況，無法理解自己面臨的刑事指控，也無法和律師配合準備辯護。在美國法律中，如果一個人沒有基本能力理解審判程序，法院通常不能直接審判他。

過去，這類被告會被送到俄勒岡州立醫院接受治療，等精神狀況穩定、恢復受審能力後，再回到刑事法院繼續案件。但問題是，州立醫院床位長期不足，許多人在監獄裡等床位，一等就是數週甚至數月。

這場爭議源於一件已有20多年的聯邦案件。早在2002年，俄勒岡就已經存在嚴重問題：一些患有精神疾病、無法受審的被告，被關在監獄裡等州立醫院床位，等待時間長到不合憲。聯邦法院當年要求州立醫院必須在7天內接收這類被告。但多年來，俄勒岡一直難以做到。法院過去已多次因州府不合規而施壓，去年更作出裁定，限制輕罪案件被告送入州立醫院。結果是，許多輕罪案件如果被告無法受審，又不能送醫恢復，最後只能被法院撤銷。

本週二的最新裁定，將這項限制擴大到部分C級重罪。受影響的罪名包括一級刑事毀壞、嚴重騷擾、未經授權使用車輛、拒捕、二級入室盜竊、一級盜竊、身份盜竊、偽造、信用卡詐欺、盜竊郵件，以及一級未出庭等。

這些罪名雖然不是謀殺或嚴重暴力重罪，但也不是小事。例如身份盜竊可能涉及偷用駕照、支票或信用卡；二級入室盜竊可能是闖入非住宅建築；嚴重騷擾可能包括向警員或監獄看守吐口水；一級盜竊通常涉及超過1000美元的財物損失。

瑪麗恩縣縣議員丹妮爾·貝瑟爾批評，這類裁定正在讓普通民眾承擔風險。她表示，財產破壞、身份盜竊、某些入室盜竊、嚴重騷擾和擾亂秩序等案件，如今可能都不能把被告送進州立醫院，這讓地方政府和社區感到不安。