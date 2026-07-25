精神病人醫院內刺死員工　家屬索賠5000萬美元

（本報綜述）俄勒岡州一名26歲女員工在精神健康住宅值夜班時，遭病患持刀刺死。死者家屬近日向穆特諾瑪縣法院提出非正常死亡訴訟，指控醫療機構早已知道病患具有暴力風險，卻長期忽視員工警告及安全漏洞，要求賠償5,101萬美元。

死者海莉．羅傑斯來自班克斯，生前任職於非營利醫療機構Cascadia Health。2023年7月，她獨自在格雷舍姆一處精神疾病患者團體住宅值夜班。62歲住戶詹姆斯．卡爾文．史密斯從公共抽屜內取得一把刀，將她刺傷。直到翌日早上7時，接班員工才發現她的遺體。

訴狀稱，羅傑斯遇襲後一度保持清醒，但由於整個夜班只有她一名員工，現場無人施救，也沒有有效的緊急求助設備。家屬認為，如果院方安排至少兩名員工值班，或提供監控攝影機、雙向通訊器和警報系統，她可能有機會獲救。

家屬還指出，案發前四個月內，該設施已發生至少16宗病患攻擊員工事件。史密斯患有精神分裂症，過去曾被認定對社區構成危險，而且經常拒絕服藥。案發前數週，員工已多次反映他的行為異常，但管理層據稱只表示他之後會恢復正常。

訴訟又稱，史密斯本人曾要求轉往保安更嚴密的設施，羅傑斯生前也曾要求安裝監視器及緊急警報系統，但院方均未及時處理，相關措施直到她遇害後才陸續落實。

2025年4月，史密斯被裁定二級謀殺、非法使用武器及湮滅證據罪名成立，但法官認定他因精神疾病不具刑事責任能力，最終將他終身送往俄勒岡州立精神病院。

家屬要求賠償包括5,000萬美元的痛苦與恐懼損失、50萬美元蓄意失職賠償、50萬美元親情損失，以及1萬美元喪葬費。Cascadia Health目前尚未公開回應。