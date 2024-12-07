節日竊賊盯上空屋 警惕踩點作案

(本報綜述)感恩節當晚，波特蘭西北方向小城North Plains一戶居民家中遭竊，竊賊利用假期住戶外出聚餐的空檔，破窗而入，搶走價值數千美元的財物。事主提醒鄰居，年末盜竊猖獗，假期出門應加強防範。

案發地位於位於波特蘭市區西北方向大約20英里左右的俄勒岡小城。受害人Steve透露，竊賊當晚駕駛一輛白色大眾捷達到達他家附近。這對嫌疑人早在一周前便出現在他的監控視頻中，疑似進行踩點。

Steve回憶稱，一周前，他的監控錄到這輛車和嫌疑人。「他們在我家門前走來走去，看起來很奇怪。但當時檢查後一切正常，我也沒放在心上。」沒想到一周後，嫌疑人捲土重來。「竊賊下車後，砸破後窗進屋，翻遍主臥，隨後把偷來的物品裝進車裡逃離現場，」Steve描述道。他的監控清楚記錄了整個過程。

屋主表示，竊賊主要針對主臥，搶走大量個人物品，損失金額高達數千美元。目前，Steve仍在清點損失和修復損壞。他表示：「這是我們搬到這個社區以來，第一次發生入室盜竊案。這裡原本是個緊密的小社區，犯罪活動很少發生。」

華盛頓縣治安官辦公室已介入調查，並表示目前尚未發現嫌疑人與其他盜竊案相關聯。警方正在追蹤這對嫌疑人，希望盡快將他們繩之以法。

Steve提醒居民，隨著年末假期臨近，盜竊活動可能會更加頻繁，住戶應注意加強防盜措施，特別是外出時。「不要掉以輕心，確保家門窗戶牢固關閉，安裝監控設備，或者請鄰居幫忙注意，」他建議道。