筆墨凝視社會：書畫藝術家李宗璟的創作世界與情懷

（本報訊）書畫藝術家李宗璟先生的作品展於6月12日正式揭幕，吸引了眾多業內人士前往觀賞。百餘幅題材豐富、形式多樣的書畫作品佈置在整潔清雅的展廳內，場面溫馨而富有文氣。展覽期間，李先生熱情接待了筆者，並結合本次個展，深入分享了他的創作心路與藝術感悟。

對李宗璟而言，這次個展圓滿達成了他長久以來的心願—將個人作品與內心感受毫無保留地展現出來，在與各界的切磋中互勉前行。他欣慰地表示：「很高興展覽得到了媒體報導，它精準地傳達了我的創作概念，最終呈現的效果甚至超出了我的預期。我始終抱著學習的心態，希望這場展覽能起到拋磚引玉的作用，促進更高層次的藝術交流。」

意在筆先：姓名聯裡的生命故事

在展出的百餘幅作品中，最引人矚目的特色之一便是特別根據他人姓名創作的「姓名聯」。李宗璟認為，相較於純粹的書法線條，將個人對生命的感悟注入其中，能賦予書法更深層的生命力。

這些姓名聯的靈感，大多源自他身邊的朋友、老師及書畫界同仁。他們獨特的人生軌跡與故事深深打動了李宗璟，激發出強烈的創作慾。除了身邊的生命故事，歷史名人的民族氣節也常令他滿懷敬佩。例如，他為精忠報國的岳飛所作的姓名聯便是：「岳背刺字銘母訓，飛舞丈八槍抗金」，筆墨間盡顯對英烈的崇敬。

有感而發：直面現實的藝術吶喊

李宗璟的創作深接地氣，許多繪畫作品皆源於他對社會現狀的敏銳觀察與深刻反思。他從不避諱直面現實，而是選擇用畫筆為時代發聲。

例如其作品《醋一罐》，便是他對過去計劃生育、重男輕女觀念所帶來的社會後果深有感觸而作。他在內文中用戲謔卻沈痛的語言寫道：「計劃生育沒錯，要公子不要公主才是三千萬光棍要付出之代價。」正如朋友點評，他的畫作是一種直面現實的吶喊。李宗璟坦言：「許多作品的創作過程都讓我的心在流淚，因為這些線條背後，關乎的都是活生生的人性。不論是書還是畫，對我而言絕不僅僅是技巧的堆砌，它必須承載深刻的情感與社會意義。」

情在畫外：藝術當服務並回饋社會

在日常生活中，李宗璟每天都活在這種被現實觸動的感動裡。他始終踐行「意在筆先，情在畫外」的理念，認為藝術創作必須超越作品本身的物質層面，追求更高層的精神境界。在他看來，當前部分創作者過於強求筆法技巧，缺乏宏大意義，只是一種表面的粉飾。

他堅信，藝術來源於生活，但應高於生活；藝術創作應服務於社會，並回饋社會。作品背後傳達的社會價值比任何技法都更重要，唯有融入真實感受與血肉情感，藝術才具有生命與靈魂。

筆墨間的社會脊樑

縱觀李宗璟的書畫世界，藝術從不是孤芳自賞的象牙塔，而是與時代脈搏、社會現實同頻共振的熔爐。他摒棄匠氣的技法堆砌，將對英烈的敬仰、對身邊人的動容以及對現實困境的悲憫，悉數化作筆下的驚雷與淚墨。這不僅是一位藝術家「藝術來源於生活、服務於社會」的赤誠實踐，更彰顯了他作為當代藝術家強烈的社會責任感與人性關懷。其作如其人，在吶喊與流淚的墨痕中，鑄就了藝術最動人的生命特性。