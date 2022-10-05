第17屆波特蘭華人高爾夫球公開賽收官

（本報記者王星報道）第17屆波特蘭華人高爾夫球公開賽，10月1日在伊斯摩林高爾夫球場開賽。來自大陸、台灣、香港及東南亞與北美的華裔共78名參賽選手角逐賽場，揮桿綠茵，一展高爾夫球競技風採，以驕人佳績獲得圓滿收官。

由波特蘭中國聯誼會主辦、華人高爾夫球組委會協辦的本屆高爾夫球賽，是繼去年疫情後重啓的又一次年度賽事，標誌著具有17年歷史的公開賽步入了常態化軌道。

「波特蘭華人高爾夫公開賽始創於2004年，由來自大陸、台灣和香港等地的華人高球協會共同參與，聯合組成高爾夫球賽組委會，並定於每年秋季舉行競賽。多年來，與中國聯誼會合作開展，共同推動了高爾夫球這項高雅和時尚的運動在華人中的推廣與普及，使公開賽成為華人體育運動中持續最久、最負盛名的一項賽事。」前中國聯誼會主席、組委會負責人黎觀城對高爾夫球賽概括作了簡要介紹。

球賽於上午10時開打。本次賽場伊斯摩林為波特蘭百年高爾夫球場，具有十分良好的地形條件。在藍天和綠茵之間，參賽選手盡享綠地和新鮮空氣，依序轉場，在溝渠，水塘， 沙坑等複雜地形上，施展球技，瞄球、揮桿、擊球、推球，以矯健的動作和身姿打出一個個精彩好球。

參與本次比賽的共有19支男隊和1支女隊，由8歲到年逾七旬的球手組成，採取四人好球優先的形式展開角逐。經過規定程序的競賽，最終決出本場賽事的名次。總成績第一、二、三名分別由邵暉、張頻、Jeff Fan、Xiaofeng Wang的第15組，何光、James Wang、Daniel Teng、Jing Zhang 的第7組和Patrick Wong、Wayne Chen、Jeff To、Lawrence Lo的第2組摘取；淨得分第一、二、三名分別由曹大旭、Zhengdong Nie、Yudong Yang、Jun Zhang的第16組，王瑋、馬玉明、Kevin Cai、Kang Zhang的第11組，Vince Wang、Rongkun Wang、Ping Yu、Erik Mixa的18組奪得。

黎觀城、Larry Fang、Jinping Mao的第20組獲長青隊第一名，Hang Sun、Calvin Chen、Yan Liu、Simon Huang 的第17組獲賽事最幸運獎，Sinxin Cheng、Ryan Wang 獲最長驅獎，Amanda Sigharaj 獲女士最長驅獎，張頻獲長青最長驅獎，Tiger Lu、Brian Lee獲最近旗桿獎，Kevin Cai、王曉峰獲最長推桿獎。

在5個多小時的賽程中，主辦方中國聯誼會為球手們提供了全程的後勤服務。比賽結束後，在「川霸王」酒樓舉行了頒獎儀式。在熱烈的氣氛中，前中國聯誼會主席、組委會負責人趙焱明表示：「本屆公開賽的圓滿收官，是所有主協辦人員、參賽選手又一次共同合作努力的結果。在此，特別感謝長榮海運、「川霸王」酒樓以及雲濤、楊雲鶴為本次球賽提供的贊助。」