第四屆俄勒岡 中國氣候變化與可持續發展論壇成功舉行 美中專家學者同聚雲端 探索環境保護治理良策

（本報記者俄廣才報導）「第四屆俄勒岡 中國氣候變化與可持續發展論壇」，於12月10日至12月11日連續兩天，在美中兩國多地以雲端視頻形式成功舉行。

該論壇由俄勒岡 中國理事會、天津市外辦、福建省外辦共同舉辦。自2021年首次舉行以來以來，已成為美中地方氣候變化與可持續發展合作的品牌項目。

本屆論壇圍繞「智能城市」、「國家公園管理」、「氣候智能型農業」等多項議題展開論述，旨在深化美中環境治理領域內的成果交流與互鑒，共同探討城市綠色可持續發展和生態文明建設。

兩天的論壇中，美中兩國地方政府的發改、生態、林業、農業、住建、國家公園等部門，以及相關高校、科研院所及友好組織等60個專業機構的專家學者、代表參會。

天津市副市長張玲，福建省副省長王金福，駐舊金山總領館總領事張建敏，俄州參議員邁克爾·德蒙布羅、副州務卿謝麗爾·邁爾斯，俄勒岡 中國理事會執行主席藍進等，通過視頻連線方式出席會議並致辭。

天津市副市長張玲在致辭時表示，中美地方合作正當其時。我們相信，在俄勒岡中國理事會的支持與推動下，在中美各界人士的共同努力下，中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇必將越辦越好，爲進一步深化中美地方務實合作做出新的重大貢獻。

福建省副省長王金福表示，福建願同各方一道，拓展氣候變化領域的交流與合作，共同加強節能環保、清潔能源、低碳農業等綠色產業投資與合作，助力城市可持續發展。發展氣候智能型農業、海洋「藍碳」經濟，共同提升綠色產業競爭力。以國家公園為平台，深化交流互鑒，增強青少年生態環保意識，共同推動構建人與自然和諧共生的美麗世界。

駐舊金山總領館總領事張建敏在致辭時指出，上個月在阿塞拜疆舉行第29屆聯合國氣候變化大會上，達成了具有里程碑意義的「巴庫團結契約」，重申國際間團結合作的重要性。 值此關鍵時刻召開「第四屆中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇」 無疑具有重要的現實意義。 此次論壇不僅是中美地方合作的持續深化， 更是我們匯聚智慧、 探討氣候變化解決之道的寶貴平台。

「天津、福建與俄勒岡在綠色發展和低碳轉型方面有共同願景和合作需求，中美三地之間的協同努力不僅能助力各自「雙碳」目標的實現，更能為全球氣候治理貢獻寶貴經驗和智慧。」張建敏總領事說。

俄州參議員邁克爾·德蒙布羅在講話時表示，俄勒岡作為美國各州中應對氣候變化的先行者，制定並完成了一系列雄心勃勃的減排目標。例如通過州立法將艾略特州立森林劃為研究森林，更好挖掘其碳封存、碳市場潛能；大力推廣光伏農業，實現土地資源的雙重利用。俄州與加州合作，拆除了四座水電大壩，實施讓鮭魚得以洄遊產卵等工程。「希望在應對氣變的行動中，大家撇棄虛假的二元對立論，建立更多的夥伴關係。」德蒙布羅強調。

俄州副州務卿謝麗爾·邁爾斯致辭時，著重分享了波特蘭國際機場主航站樓擴建項目經驗，該工程采用分階段施工的方式，使用來自機場附近林場、社區的木材進行擴建，改造後能耗大幅降低50%，減少了碳足跡，兼顧了生態效益和經濟效益，為綠色建設樹立了新的典範。

本屆論壇上，大連理工大學姜韶華博士，天津生態環境科學研究院副院長、天津低碳發展研究中心副主任康磊，天津生態城綠色建築研究院院長郭而郛，福建環境科學研究院副院長石成春，福州市規劃設計研究院集團有限公司高級工程師高小平博士，俄勒岡火山湖國家公園前主管克雷格·阿克曼，福建省林業局副局長、武夷山國家公園福建管理局局長方燕鴻，南俄州聖瑪麗中學校長瑞恩·伯納德，聖瑪麗孔子課堂教師齊靜、郭萱，俄勒岡火山湖國家公園前教育協調員約翰·杜威，俄勒岡大學地理學院教授蘇小波，俄勒岡州立大學農業科學院生物與生態工程系副教授、水資源工程副主任查德 · 希金斯，天津智能農業研究院執行院長吳建偉，福建氣象服務中心正研級高級工程師陳家金等，多位專家學者先後作了主旨專題演講。

連續兩天的「第四屆俄勒岡 中國氣候變化與可持續發展論壇」上，來自天津、福建和俄勒岡州的專家學者們齊聚「雲端」，探索環境保護治理「良方」，共同分享在綠色發展、智慧城市、低碳環保等領域的亮點舉措和成果。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，四年前，在疫情的狂虐的形勢之下，俄勒岡 中國理事會與天津和福建的合作夥伴率先在美國開創此類型地方論壇，其現實意義和未來的前景將為中美民間地方交流史留下厚重的一筆。理事會的志願者們和天津、福建的合作夥伴們為此做出了巨大貢獻。

藍進主席指出，四年來，中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇得到天津、福建、俄勒岡州府，以及中國駐舊金山總領館高度贊揚，成為中美地方交流的一個重要平台與議題。在此，特別鳴謝天津市副市長，福建省副省長，中國駐舊金山總領館總領事，及本屆論壇演講嘉賓們的大力支持！

藍進主席介紹說：「2025年第五屆論壇預計將在天津線下舉行，同時也會安排線上鏈接。各方將會深入探討、優化國家公園、海綿城市可行性方案，促進美中地方在可持續發展方面多做實事，擴大論壇影響力。」

本屆論壇主持人、俄勒岡 中國理事會副主席夏洛特·克里斯滕森接受採訪時表示，俄勒岡州府官員在會議開幕式上發言，表示美國有必要與中國合作共同解決氣候變化問題。所有人都贊揚俄勒岡中國姐妹省市關係之間的合作，及在氣候變化和可持續發展方面所做出的努力。

夏洛特認為，每年一度的論壇就是俄勒岡和中國希望相互學習和分享先進技術與經驗的例證，這種有效的合作可以形成一種模式，促進其他地方機構為采取相關合作達成共識。

俄勒岡 中國理事會副主席夏洛特與理事會秘書長张善博等，為本屆論壇的成功舉辦做了大量縝密的協調工作，得到了主辦單位一致認可。