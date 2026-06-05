第十九屆國際藝術大獎展東京登場 陳文仕、湯桂芳作品斬獲殊榮

（本報記者俄廣才報導）由日本國際藝術研究院主辦，俄勒岡中國藝術家協會、日中國際繪畫協會、香港藝術協會及東京丸井藝術株式會社等單位協辦的第十九屆「國際藝術大獎展」，於5月29日至6月4日在日本東京都美術館隆重舉行。本屆展覽匯聚來自17個國家及地區的317件作品，涵蓋水彩、書法、國畫、油畫、版畫、雕塑及工藝品等多個門類，全方位呈現多元交融的國際藝術圖景。

俄勒岡中國藝術家協會副會長陳文仕應邀出席開幕典禮，為大獎展開幕剪綵並致賀詞。展覽期間，主辦方首次為陳文仕舉辦「西域風情」版畫專題個展，並特設專題展區展示多位藝術名家的代表作。多國藝術家的深度對話與文化碰撞，使這場展覽不僅是一場視覺盛宴，更成為一場深化跨文化交流的藝術之旅。

佳作耀眼：榮獲藝術創作大獎與銅獎

在本屆國際藝術大展中，俄勒岡藝術家表現亮眼。陳文仕憑藉版畫作品《迷人之夜》榮獲「藝術創作大獎」；協會常務理事湯桂芳則以工筆畫作品《牡丹》摘得「銅獎」。

陳文仕在個展現場感言：「這次個展既是對我創作歷程的一個階段性總結，也是一份來自內心深處的真實告白。從1978年作品《鄉村變電站》入選中國文化部選送的歐洲七國巡迴展至今，15幅代表作分別記錄了我不同階段的生命履歷。近年來，我的創作題材主要取材於美國西部的自然風光，寄託了我對生活與自然的態度，以及由此生發的內心感悟。」

名家點評：刀板間的「西域風情」與工筆「國色」

美術評論家、日本國際藝術研究院院長王凱在接受視頻採訪時，對俄勒岡中國藝術家協會多年來的積極參與和大力支持表示由衷感謝，並對參展藝術家的造詣給予高度評價。

針對陳文仕的「西域風情」專題展，王凱以評論家視角深入闡述：在陳文仕的版畫世界裡，刀與木板是盛放時間與記憶的容器。他數十年如一日的刻劃，將純熟技藝打磨為心性的外化。其創作深刻理解東西方版畫傳統，既承襲中國民間木刻的質樸韻致，又吸收日本浮世繪與西方現代版畫的構成意識，在傳承中開闢出獨樹一幟的道路。

王凱指出，陳文仕在刀法上勇於創新，刻線或粗獷或細密，在輕重緩急的節奏中，賦予樹木、雲層、積雪、巖石以生命般的動感。他不追求機械式的細節堆砌，而是讓刀痕自身說話。其套色層次豐富而不張揚，光感仿彿帶著時間的溫度從木板內部滲出。獲獎代表作《迷人之夜》以極致克制的色調，營造出清冷而深遠的意境，體現了他在刀法與色彩上的成熟突破。陳文仕的版畫既描摹美國俄勒岡的廣袤自然，也刻畫印第安人的尊嚴與靜默，每一道刻痕都成為對世界的溫柔回望。

對於湯桂芳的獲獎作品《牡丹》，王凱同樣給予讚譽：在細膩的工筆描繪下，作品不僅形神兼備，更寄寓了深厚情感。畫中牡丹依舊雍容，卻少了一份張揚，多了一份內斂溫潤，經歲月沈澱轉化為靜靜守望的精神力量。《牡丹》用色濃而不滯、淡而不薄，既承襲傳統工筆花鳥的典雅，又在細微層次中透出詩意的柔光。作品不止於形式之美，更承載著跨越時空的文化情感：作為「國色」，牡丹既是繁華的象徵，亦是植根於文化認同的精神根脈。

五載深耕：見證本地華裔藝術家的文化擔當

俄勒岡中國藝術家協會與日本國際藝術研究院於2023年正式締結友好會院關係，並成為國際藝術大展的協辦單位之一。今年已是該協會連續第五次參展，其作品彰顯出美西地區獨特的文化內涵與審美取向，歷年來屢獲嘉獎與各界好評。

第十九屆「國際藝術大獎展」不僅呈現了跨越國界與媒材的藝術對話，更見證了本地華裔藝術家在國際舞台上的持續深耕與文化擔當。陳文仕、湯桂芳以及歷屆參展的藝術家們以各自獨特的視覺語言，將東方美學底蘊與西方生活體驗融為一體，在刀痕與筆墨之間，傳遞出超越地域與時代的情感共鳴。（圖片由陳文仕先生提供）

圖片說明：

1011— 日本國際藝術研究院顧問谷川渥（左）為陳文仕頒發『藝術創作大獎』證書

1022— 左起：日本國際藝術研究院院長王凱，研究院顧問、早稻田大學名譽教授星山晉也，俄勒岡中國藝術家協會副會長陳文仕在展覽會上合影

1023— 俄勒岡中國藝術家協會常務理事湯桂芳參展作品《牡丹》獲得本屆藝術大展『銅獎』