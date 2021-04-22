第二輪商業租金減免援助　22日開始接受申請 政府可幫每家企業支付高達10萬元欠租



（本報訊）Oregon Business (俄勒岡州商業部）管理的第二輪商業租金減免計劃（ Commercial Rent Relief Program），本月22日開始接受申請，如有欠租的商戶，錯過了第一輪申請的，應在5月6日前提交申請。

今次的援助金額共有4,200萬元，在3月份公佈的第一輪結果，批出的免還援助金額共有6,540萬元，給予全州共2,609家小企。數據顯示，全州只有波特蘭的都會區需求較大，最後要由抽籤決定那些企業獲得援助，至於其它地區，基本上所有申請企業均獲批援助。

如你的公司是在大波特蘭地區，在第一輪未被抽中，你就不用再申請，你的申請表會自動放在第二輪抽籤。

合資格申請的小企業，員工必需少於100人，因疫情影響收入而未能付租金，並打算會繼續營業下去。計劃資助由2020年3月1日至2021年2月28日期間所拖欠的租金，每家企業的最高資助金額為10萬元。至於有多個出租物業均有租客欠租的業主，則最多可拿到300萬元。

申請這個商業租金減免計劃必需由業主和房客一起申請，雙方均需填寫申請表和提供所需的文件證明。申請所填的都是非常簡單的問題。

申請的第一個步驟先由房東填寫第一份申請，委員會確定申請是合資格後，就可參加抽籤。若被抽中，則業主和商戶均須按要求提供所需文件。

Business Oregon 放寬了第二輪的申請資格，與第一輪不相同的有，最低資助額由1,000元減到500元，如房東是上市公司也可申請，不需在州登記的個人公司亦合資格申請。

俄勒岡州立法機關緊急事務委員會（Oregon Legislative Emergency Board）於 2021 年 1 月 8 日通過撥款一億元作為本州商業租金減免計劃（ Commercial Rent Relief Program）的資金，為因新冠疫情而受到經濟衝擊，無力支付租金的小企業提供財務援助。

這是州政府首個向小企發放的租金援助計劃，了解詳情和填寫申請，請到https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/CRR/； 中文詳情和申請：https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/CRR/Program-Details/indexsc.php。