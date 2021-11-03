第三輪直接發錢仍未到賬？ FTC提醒 收到這類電郵要小心

（綜合報導）聯邦貿易委員會（FTC）稱，犯罪分子正在利用人們等待“第三輪直接發錢”的焦急心理，從毫無防備的受害者那裏騙取錢财和個人信息。

總統拜登通過今年3月簽署的“美國救援計劃”(American Rescue Plan)批準了第三輪發錢，每人最多可收到1400元。國稅局（IRS）承諾會在2021年底之前向所有符合條件的家庭發放這筆補貼。

IRS會根據納稅人的收入和其他因素確定發錢資格和金額。在2019年或2020年使用直接存款信息報稅的人是第一批收到直接發錢的人，其次是那些沒有提供這一信息但國稅局有其支付信息的人。

然而，一些符合條件的人仍然沒有收到發錢，還有一些人本輪可能沒有資格領取發錢，但卻誤認爲自己有資格，騙徒抓住了這些心理。

根據FTC發布的警告，騙徒們正在發送看似來自國稅局的虛假電子郵件，聲稱如果個人點擊鏈接填入額外信息，就可以立刻獲得第三筆直接發錢。

FTC消費者與商業教育部門的官員米蘭達稱：“但鏈接是一種騙局。如果你點擊鏈接，騙徒可能會偷走你的錢或使用你的個人信息進行身份盜竊。”

這是一類冒充政府機構的常見騙局，騙徒們會假裝來自IRS、社會保障局（SSA）、聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）或其他政府機構，威脅受害者，如果他們拒絕分享個人或财務信息，或者拒絕用現金、禮品卡、電彙或加密貨幣付款，就會被處以罰款或其他懲罰措施。

根據FTC的數據，在新冠疫情期間，近1.25萬美國人提交了與冒充政府機構騙局有關的欺詐報告。他們報告的損失大約爲1760萬元。

國稅局表示：“IRS不會通過電子郵件、短信或社交媒體渠道主動聯系，要求提供個人或财務信息，甚至是與經濟影響付款相關的信息。另外，要注意那些帶有附件或鏈接的電子郵件，這些郵件聲稱其中有關于經濟影響付款或退款的特殊信息。”

根據FTC的說法，消費者應該直接訪問IRS網站以獲得可靠信息。

聯邦數據顯示，截至6月3日，IRS共發放了約1.635億筆直接發錢，總值約3900億元。

IRS表示：“如果你符合條件，無須采取任何行動，只需要盡快提交2020年稅表，以便給IRS時間在2021年底前處理並發放你的付款。”

不需要報稅的家庭可以使用IRS的非申報者注冊工具，該工具可以從Advance Child Tax Credit頁面獲得，無子女的家庭才能使用這個工具來獲得第三輪直接發錢。