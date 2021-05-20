童黨橫行82街　店舖內偷竊　街頭截車搶劫

（本報訊）昨天本報報導有關82街的連環搶劫案，今天警方在下午發佈了詳細資料。

17日下午至傍晚時份，有數名黑裔青少年童黨在翡翠區和82街一帶的商戶內搶劫和偷竊，又在街上搶劫車輛，作案手法令人震驚，警方懷疑同一個童黨已在區內作案有多天。

根據警方在18日下午發佈的資料，相信這童黨最少有5人，全是黑裔青少年，其中一名是女性。以下是警方公佈的作案時間：

－下午約3時，先到Division街的7-11便利店，他們分別在店在偷東西，走前推倒店員。

－下午3時22分，到達魚樂軒，在內大聲嘈吵制造混亂，乘勢拿走放有現金的貼士瓶，然後跋足逃去。

－下午3時46分，到近82街的一家髮廊，入內將架上物件擲在地上，其中有成員走入顧客止步的房間偷東西，在離開前更企圖搶走一名顧客的錢包。

－下午4時15分，童黨走到82街2700街區口，見到有一輛車停在那裡，他們走前向司機要錢，另一人則從後座偷東西，然後逃離。

－下午4時50分，在近Foster街一停車場內，圍住一輛正在行走的汽車，當汽車停下來，一名童黨將司機拉下車，然後一等人上車驅車離去。

－下午7時34分，這班童黨駕駛著偷來的汽車走到86街Bush街，他們攔阻一輛汽車的去路，迫使汽車停下來，然後企圖進入車內，司機幸可及時開車離去。

警方相信，有更多未有報警的受害人，希望舉報或提供線索的人士，聯系負責的探員 *protected email* 或 *protected email* 。

警方在發佈消息後，波特蘭惠勒市長在推特社交平台上回應，稱這班童黨在截停車輛的作案手法較早前在區內的連環打破商舖門窗玻璃，更是恐佈！