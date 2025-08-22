竊賊冒充醫護人員公然竊取診所支票 

（本報綜述）波特蘭一間兒童心臟科診所日前被盜，兩名假扮醫護人員的竊賊闖入診所辦公室，竊走支票簿並偽造現金支票，金額高達數千美元。

受害者馬克·勒格拉斯醫師是位於北Graham街300號街區的「俄勒岡兒童心臟科中心」主治醫師。他表示，事件發生於8月12日下午1時左右，當時兩名戴著醫療口罩的男女進入診所，其中一人穿著醫院手術服，另一人則穿著白色T恤。

勒格拉斯說，該名身著手術服的女子直接走進只允許員工或病人進入的區域，並進入醫師辦公室翻找物品。他的兩名員工雖然看見她，但誤以為是與檢查心臟起搏器有關的人員，因此未加阻止。最終，女子從醫生的背包中竊走三本支票簿。整個過程僅持續七分鐘。

僅僅兩小時後，就有人試圖兌現一張金額2,300美元的偽造支票，雖然該筆交易被拒絕，但竊賊隨後在另一家信用合作社成功兌現2,000美元。

勒格拉斯醫師表示，事件不僅令他擔憂個人與家人的安全，更擔心員工和患者處於風險之中。他強調，嫌犯能冒充醫護人員進入診所，顯示存在嚴重的安全漏洞。他同時憂慮，由於支票簿上有家庭地址，嫌犯可能會進一步對其住所下手。

警方指出，兩名嫌疑人為一名非洲裔男子與一名非洲裔女子，目前仍在逃。勒格拉斯醫生呼籲社區人士若能認出嫌犯，立即聯繫警方提供線索。