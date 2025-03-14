移民局新規：無證移民需盡快登記  否則或面臨罰款與監禁

（本報綜述）美國國土安全部（DHS）宣布對移民登記制度進行重大調整，推出全新登記表格 G-325R，以強化移民法規執行。該表格已經於3月12日在《聯邦公報》（Federal Register）上發布，影響多達320萬未註冊移民。未遵守登記要求者，將面臨最高5,000美元罰款或6個月監禁。

登記新規涵蓋哪些人？

根據《移民與國籍法》（INA），大多數年滿14歲且在美停留超過30天的個人必須登記並提供指紋。根據新規則，以下未登記群體必須進行登記：

未經檢查入境的移民（例如偷渡入境者）

未持有I-94表格的加拿大訪客（如陸路入境未獲發記錄者）

滿14歲的兒童（需在生日後30天內完成登記）

未依規定登記或提供指紋者，將面臨最高5,000美元罰款或6個月監禁，或兩者並罰。

如何完成登記？

所有以上人士需透過myUSCIS網站（https://my.uscis.gov/）註冊並填寫表格G-325R。目前提交該表格免費，但可能在未來增設30美元生物識別服務費。

流程如下：

建立myUSCIS帳戶並填寫G-325R 表格。 完成指紋與生物數據登記：表格提交後，系統將安排生物識別預約，要求前往USCIS現場辦公室（ASC）提交指紋、照片及簽名。 領取登記證明：完成登記後，移民局將提供「外國人登記證明」，可在myUSCIS帳戶下載。 年滿18歲者需隨身攜帶登記證：未隨身攜帶者，將面臨最高5,000美元罰款或30天監禁。

政策目標與未來變動

國土安全部表示，新規旨在改善移民監管，確保所有在美人士皆有官方記錄，以便進行背景審查與執法。國土安全部估計，目前約有220萬至320萬人未登記，此新規將為其提供合規渠道。