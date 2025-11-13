移民局「突襲學校」謠言再起　國土安全部澄清

（本報綜述）近日，各地再度掀起有關「移民執法局（ICE）」突襲學校的恐慌。上週，北波特蘭兩所學校因社區流傳「移民官出現在校園附近」的消息，緊急進入封鎖狀態；而在芝加哥，一名教師因拒絕配合移民官員被當眾拖離校園的影片在社交媒體瘋傳，引發教育界與家長強烈不安。

據波特蘭公立學區（PPS）表示，位於波特蘭北部的César Chávez學校與喬治中學上週在家長通報「看到疑似ICE車輛」後，立即啟動「封鎖外圍」安全程序，暫時鎖閉所有外門，但課堂教學仍照常進行。包括阿斯特（Astor）、詹姆斯‧約翰（James John）、羅斯福（Roosevelt）與席頓（Sitton）等學校也同步提高警戒。

國土安全部（DHS）週一出面澄清，移民局並未在波特蘭地區任何學校進行執法行動。發言人強調：「ICE沒有、也不會到學校逮捕兒童——我們是在保護學生。」官方重申，校園並非移民執法的對象，任何針對學校的行動都需高層特批且極為罕見。

助理部長崔西亞‧麥克勞克林（Tricia McLaughlin）批評媒體「渲染恐懼」，導致社會誤解與執法人員安全風險上升，並指出：「ICE沒有突襲學校，也沒有逮捕兒童。如果危險罪犯或性侵者藏身校園，出於公共安全或許會介入，但目前並無此事。」

然而，上週芝加哥一校園卻遭到ICE突襲，一名教師遭從教室拖走逮捕。11月5日早晨，移民及海關執法局武裝人員闖入芝加哥北區的西班牙語沉浸式幼兒園「Rayito de Sol」，在眾多家長與孩童面前，將來自哥倫比亞的女教師黛安娜強行拖出校門。目擊者稱，執法人員未出示任何文件，孩子們嚇得尖叫哭泣，家長也一度誤以為校園遭遇恐攻。這起事件引爆芝加哥社區與全美教育界的強烈憤怒。家長與民權團體痛批ICE踐踏「校園安全庇護區」原則，讓孩子目睹暴力執法的場面，「這不是執法，而是創傷」。多名地方議員要求國土安全部公開行動記錄並道歉，呼籲政府明確禁止在學校內外執行逮捕。社區領袖表示，無論政治立場如何，「學校應是最安全的地方，不該成為恐懼的現場」。