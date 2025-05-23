移民官員到法院抓人怎麼辦？俄勒岡法院討論新方案

（本報綜述）隨著民執法行動日趨嚴格，俄勒岡州司法部門正在為全州法院擬定一套新指引，以應對移民官（ICE）可能到法院抓人的情況。

雖然目前尚未確認有移民官在俄勒岡州法院內逮捕民眾的案例，但州司法部表示，有必要提前準備，保護法官與法院職員依據州法律行事時不會受到聯邦政府干預。司法部門發言人史普雷格表示，「自由不受恐嚇或干預的司法體系，對民主、憲法及司法公正至關重要。」

今年4月，美國威斯康辛州一位法官因涉嫌幫助一名無證移民避開聯邦逮捕而遭聯邦起訴，引發各州關注。俄勒岡州最高法院大法官弗林（Meagan Flynn）已表示將研擬全州適用的規則，目前仍在討論階段。

在此之前，不同縣的法院已自行訂定應對方式。華盛頓縣法院行政人員表示，法院「不協助，也不阻礙」，不會主動幫助或阻礙移民官行動，也不會透露任何資訊，除非對方有正式的法院簽發的逮捕令。

而波特蘭的麥魯瑪縣法院也表示，目前沒有出現移民官上門的情況，他們致力於讓法院成為民眾安全、可以尋求幫助的地方。該縣治安官辦公室強調，他們不執行聯邦移民法，也不會協助ICE逮人。根據政策，ICE不得進入非公開區域，所有資料請求需經由檔案主管審查，且不得動用資源或協助扣留個人以執行移民法。

治安官辦公室表示：「我們要讓社區知道，麥魯瑪縣治安官辦公室不執行聯邦移民法，也不與ICE有任何合作關係。」

俄勒岡州是全美有「庇護法」的州之一，這意味著州政府與地方機構在多數情況下不得協助聯邦移民執法。司法部門表示，他們會持續努力，讓所有到法院辦事的人，包括受害者、證人和被告，都能感到安全。