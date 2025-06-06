移民夫婦決定離開俄勒岡返回墨西哥 「與其被遣返不如主動離開」

（本報綜述）根據俄勒岡人報報道，一對在俄勒岡州威拉米特谷（Willamette Valley）居住數十年的無證移民夫婦，近日決定主動離開美國，返回墨西哥。他們說：「與其被遣返什麼都帶不走，不如自己打包離開，把能帶的都帶回去，留點尊嚴。」

這對夫婦分別是63歲的奇佛與60歲的艾絲翠亞，已在美國生活超過三十年。他們將留下三名已成年的子女和九名孫子與兩名曾孫，獨自返回墨西哥哈利斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉（Guadalajara）附近的小鎮——他們的出生地與年老父親所居之處。

奇佛1979年首次偷渡入美，靠在耶誕樹農場、苗圃與建築工地勞動維生。妻子艾絲翠亞於1980年代後期追隨丈夫，在「蛇頭」的協助下穿越美墨邊境抵達亞利桑那州諾加利斯（Nogales），後來與奇佛在俄勒岡團聚。他們一共育有四名子女，其中三人後來也偷渡入美並在當地成家立業。

1990年代至2007年，奇佛三次酒駕備查，其中一次血液酒精濃度超過法定標準三倍。2009年，奇佛因多次酒駕被下達遣返令，夫婦短暫返回墨西哥，但於2010年重新入境美國。之後十多年內，他在俄勒岡州無任何新的犯罪紀錄，近年也已戒酒。

夫婦倆多年來在美工作、繳稅、買家具、建立家庭，原本計劃在威拉米特谷安享晚年，也幫忙照顧孫輩。他們說，若非川普勝選，不會做出離開的決定。艾絲翠亞說：「我們原本很安心，如果是賀錦麗（Kamala Harris）當選，我們會更放心。然而，最後卻是這個『chamuco』（西班牙語，意指魔鬼）當選。」

根據研究數據，俄勒岡州約有12萬名無證移民，其中如他們這樣年過55歲、在當地生活超過20年的只佔少數。川普政府上台後聲稱將啟動史上最大遣返行動，讓許多移民家庭重新陷入恐慌。

近幾個月來，ICE月度逮捕人數創十多年新高，更傳出根據1798年《外國敵人法》將移民遣送至薩爾瓦多惡名昭彰的監獄，引起強烈關注。儘管尚未全面展開大規模遣返，但消息與政策已對社群造成心理壓力。艾絲翠亞說：「我們不等他們來敲門了。」

他們選擇自己掌握命運，逐箱整理家中物品——兩間臥室的出租公寓內裝滿生活點滴，包括鍋碗瓢盆、微波爐、洗衣機、電視與服飾，甚至還有兒女送的兩隻寵物鸚鵡「Coco」與「Lima」，艾絲翠亞笑說：「也許牠們也會一起回去。」

他們說，如果是被遣返，這些東西一樣都無法帶走。現在主動離開，至少可以保存多年累積的生活資產。他們預計於10月離開，趕上家鄉的年度慶典——當年兩人重逢、訂婚的那場傳統節日。

返鄉後，奇佛計劃照顧91歲老父親與農場的牛，艾絲翠亞則希望靠烘焙麵包補貼家計。她曾在美國清潔旅館、做家政工，現在打算從家裡廚房開始販售麵包。

他們的子女與孫輩雖然不捨，但也尊重這項決定。「我們會非常想念他們。」女兒說。尤其是14歲的孫子，與奶奶感情最深，難掩失落。

在最後幾個月的倒數裡，他們希望多陪陪家人、儲備些返鄉資金。「我一上班就能暫時不想這些事。」奇佛說，「工作讓我安心，也能再賺點錢。」

這場「自我遣返」的決定，雖不易，卻展現出許多無證移民面對現實壓力下，所做的理性與痛苦抉擇。對於像奇佛與艾絲翠亞這樣在美生活數十年、貢獻勞力繳稅、卻始終無法取得合法身分的人來說，川普政府的強硬政策再次推翻了美國兩百年來世界燈塔的形象。